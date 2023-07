Obras do Boulevard da Gastronomia avançam e previsão de entrega é para o Círio 2023

As obras de construção do Boulevard da Gastronomia se aproximam de 50% de conclusão.

O Boulevard será um ponto da cidade que vai promover o turismo gastronômico amazônico e o microempreendedorismo em Belém assim que a obra, que tem previsão de entrega para outubro deste ano, estiver concluída.

Nessa fase das obras, a equipe de operários, engenheiros e técnicos está finalizando os serviços de ladrilhos e calçamento do complexo que terá traços históricos, bem como a drenagem rasa e a iluminação especial do espaço. O próximo passo será o nivelamento das vias no entorno do empreendimento.

A data de entrega prevista pela Prefeitura visa dotar Belém de mais uma opção de lazer para a população e para os turistas que visitam a cidade durante os festejos do Círio de Nazaré.

Visita à obra

Uma equipe da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) esteve no canteiro de obras do Boulevard da Gastronomia onde ouviu comerciantes e a população que vive no entorno do espaço.

A empreendedora Márcia Marques trabalha nos arredores das obras do Boulevard da Gastronomia e vive a expectativa da entrega do espaço. “A gente está torcendo que essa obra seja entregue em outubro, porque vai melhorar para todo mundo. Tanto para nós que vendemos, quando para quem transita por aqui”.

Preservação da história

A área do Boulevard da Gastronomia, até então Praça dos Estivadores, fica situada no Centro Histórico de Belém. Por isso as intervenções no local devem levar em consideração o respeito e a preservação da memória da cidade.

A obra toda está licenciada pelo Instituto de Patrimônio Histórico Artístico e Cultural Nacional (Iphan) e também está sendo acompanhada por um escritório de arqueologia contratado pela Prefeitura de Belém, por meio da construtora responsável pela obra.