Estilista Edinaldo Caldas lançou tendências de moda no concurso Rainha das Rainhas; saiba quais

O jornalista Fernando Araújo, que apresentou o podcast “Chá Com as Rainhas’, do Grupo Liberal, e esteve como comentarista do concurso na TV Liberal, afirmou que estilista do Rainha das Rainhas, Edinaldo Caldas, de 53 anos, que morreu na última quarta-feira (25), lançou tendências no concurso RR e conseguiu inovar, além de traduzir com elegância e capricho as histórias que trazia em suas fantasias no concurso.

VEJA MAIS

“Na década de 90 já víamos uma enorme mudança no sentido que as mulheres mostravam com mais liberdade os seus corpos, nas fantasias que carregavam e não eram todos os estilistas que conseguiam traduzir isso com elegância e sem vulgaridade”, explicou o comunicador.

Araújo também ressaltou o capricho em que Caldas trazia em seus desenhos com formas geométricas diferentes para época, onde alguns recursos eram limitados.

“Os bordados literalmente brilhavam em nossos olhos”, complementou, dizendo que Edinaldo trabalhava com amor e levava literalmente o adjetivo dado para designar as candidatas, tratando-as sempre bem.