Morre Edinaldo Caldas, estilista do Rainha das Rainhas com mais de 30 anos de carreira

O universo glamoroso dos concursos de fantasias perdeu mais um renomado estilista. Edinaldo Caldas, 53, se despediu das passarelas onde por mais de 30 anos encantou o público com sua criatividade e talento, em especial o dedicado ao Rainha das Rainhas, o maior evento dessa natureza no Norte do País.

A notícia da morte de Edinaldo foi divulgada nesta quinta-feira (26) por intermédio de familiares, amigos e candidatas de várias edições de concursos de beleza que passaram por suas mãos habilidosas e que usaram as redes sociais para lamentar a sua partida.

Em conversa com o Grupo Liberal, Gracilene Caldas, sobrinha do estilista, confirmou que o tio faleceu na última quarta (25), após sentir-se mal em casa, onde mantinha o seu ateliê, no bairro do Tapanã, em Belém. Recentemente, o estilista vinha trabalhando com a confecção de penas sintéticas de faisão.

“Pelos sintomas e pelo jeito que ele foi encontrado em casa, a perícia indica que ele sofreu um infarto, mas, ainda não saiu o laudo do IML”, disse a sobrinha à Redação Integrada de O Liberal. Natural do município de Cametá, Edinaldo será sepultado em sua terra-natal nesta sexta-feira (27), com a presença dos familiares.

VEJA MAIS

Segundo Gracilene, o tio era doador de órgãos e em sua morte ainda beneficiar duas pessoas que receberam suas córneas. Ela lembra de Edinaldo como uma pessoa alegre, divertida e muito presente na vida dos familiares: “Esse ano, no almoço do Círio, nós conseguímos reunir todos os irmãos, que são nove. Fizemos uma despedida para outro tio que mora em São Paulo e veio nos visitar, e acabou se despedindo dele também. Infelizmente a gente perdeu ele nesse momento e agora só teremos recordação. Mas ele fez de tudo para estar sempre presente com a gente”, declarou.

Edinaldo começou a carreira em Cametá, confeccionando fantasias para Gracilene. “Eu fui uma das primeiras a ser vestida por ele, com roupas feitas com pena de pato, espelho, isopor, bem de antigamente”, relembrou. "O sucesso começou quando ele veio para Belém e passou a se destacar no mundo das fantasias e das agremiações. No primeiro ano em que ele participou do Rainha das Rainhas ficou em boa classificação e foi incentivado a continuar. Desde então, não parou mais", contou a sobrinha.

Com o passar dos anos, o estilista começou a confeccionar as próprias penas, que utilizava nas fantasias, e diminuiu a participação nos concursos de beleza. Em seu currículo, Edinaldo tinha participações nos carnavais de São Paulo e do Rio de Janeiro, este último em que costumava também desfilar.

Legado

Várias mensagens póstumas destinadas a Edinaldo foram publicadas na internet. Leny Oliveira, Rainha das Rainhas de 2018 pela Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa do Pará (Asalp), foi a última candidatada a ter uma fantasia feita por ele e relembra com carinho da parceria que os levou a alcançar o 8º lugar do concurso.

Leny Oliveira, Rainha das Rainhas 2018 pela Asalp, foi a última candidata produzida por Edinaldo no concurso (Arquivo pessoal)

“Ele era extremamente alegre, positivo e sempre dizia que no final ia dar tudo certo. Edinaldo deixou um legado de muita determinação”, relembrou com carinho, acrescentando que ele foi um dos primeiros estilistas a criou fantasia no molde espiral.