Gata da Capa: Rainha das Rainhas, Monã Oliveira, vive expectativa para o verão paraense

Do Rainha das Rainhas direto para estampar a capa da abertura do verão paraense, Monã Oliveira, pousa para as lentes sensíveis do fotógrafo Neto Soares e exibe boa forma durante ensaio. Além de falar sobre as expectativas e dicas para os paraenses curtirem um verão com saúde, responsabilidade e bem-estar.

O convite para estampar a “Musa do Verão” do jornal O Liberal e do jornal Amazônia surgiu após a Monã levar a coroa de Rainha das Rainhas do carnaval de 2023. “Aceitei na mesma hora esse convite especial porque eu amo o verão”, comemorou a Rainha das Rainhas. A bela afirmou ainda que sempre admirou o trabalho do fotógrafo Neto Soares.

“Eu acho legal a valorização da mulher que vemos através das lentes dele.

Foi uma experiência incrível e divertida, amei trabalhar com ele e pretendo trabalhar mais vezes”, adiantou. A musa deu ainda dicas de como aproveitar o verão com saúde. “A dica preciosa é hidratação. Hidratem-se muito”, reafirmou.

Monã explicou que as expectativas é que o verão venha quente e muitas vezes o sol pode ser inimigo da pele e da saúde. “Não podemos esquecer da saúde, uma pele bonita é uma pele hidratada”, enfatizou. Ela acredita que quanto mais as pessoas se informarem antes de viajar e curtir, maior é a chance da aventura ser realizada com sucesso e cuidado.

Sobre o ensaio, Monã garantiu que os leitores vão poder o melhor da fotografia paraense. “Foi um trabalho realizado com muita dedicação e carinho, está lindo, eu amei demais e espero que vocês gostem também”, concluiu a Rainha das Rainhas e agora, Musa do Verão.

Monã teve grande destaque por seu carisma no carnaval 2023 do estado do Pará.Com apenas 19 anos, a estudante de odontologia representou o Iate Clube de Santarém, da região do Tapajós. Com uma linda coreografia, a estudante impressionou os jurados e público quando se transformou totalmente no tema de sua fantasia.

Segundo Neto Soares, o ensaio da Monã "Ela vem como gata" foi uma experiência incrível. “Com a Monã na capa, sendo musa do verão Liberal e rainha das rainhas, certamente era algo muito esperado. A escolha de fazer o ensaio na praia é sempre uma ótima opção, proporcionando um cenário naturalmente belo”, concluiu o fotógrafo.

