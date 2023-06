Ana Vilela no Onlyfans: quem é a cantora brasileira que virou sucesso na web

Desde maio, a cantora Ana Vilela aderiu a plataforma de conteúdos adultos, o Onlyfans. A artista de 23 anos anunciou a conta da plataforma por meio das redes sociais. Uma das justificativas é que a cantora está disposta a representar as "mulheres lésbicas e gordas" na plataforma.

Ana Vilela é natural de Londrina, no Paraná. Ganhou destaque nas rádios em 2016, com o lançamento de sua música "Trem Bala". Essa faixa foi composta por ela mesma e emocionou os brasileiros com sua mensagem inspiradora sobre a vida e seus desafios.

O sucesso de "Trem Bala" foi tão grande que rendeu a Ana Vilela indicações para diversos prêmios, como o Grammy Latino e Meus Prêmios Nick.

Na época, a cantora revelou que a inspiração para a música surgiu em um momento doloroso de sua vida, quando descobriu uma traição e encerrou seu relacionamento. Nesse momento difícil, ela recebeu conselhos de seu avô, que foram essenciais para que ela escrevesse a canção.