Ana Vilela libera novo trabalho e fala sobre o Pará: 'É uma delícia'

Ana Vilela se prepara para lançar seu novo trabalho. Já no próximo final de semana, ela inicia a sua turnê que leva o nome do álbum "Melhor que ontem". A faixa-foco do projeto é "Quem Me Conhece Sabe".

‘Melhor que ontem’ é o terceiro álbum da cantora e compositora paranaense.

VEJA MAIS

Com a liberação desse novo trabalho, ela falou, em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (31), sobre viajar o Brasil com a turnê. Em julho ela embarca para Portugal.

“Eu só toquei uma vez no Pará, mas foi uma delícia. Fui super correndo, queria super voltar com calma. Mas o Norte eu conheço antes de rodar o país, já fui passear, por exemplo. Quando me perguntam sobre onde passear, sempre indico o Norte. É uma delícia, vale super a pensa. Quero muito levar a turnê para o Pará. Gosto muito do povo, tem um calorzinho”, disse a cantora.

Ana Vilela aproveitou para falar sobre o single "Melhor que ontem": "Essa música foi a última a ser escrita, e ela é última do disco também. Ela é o encerramento da mensagem do disco. Embora o disco seja feliz, mas fala de um período que foi muito difícil pra todo mundo".