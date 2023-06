Ana Vilela lança novo trabalho e revela que está por trás do seu OnlyFans

Nesta sexta-feira, 02, Ana Vilela libera o seu mais novo álbum, “Melhor Que Ontem”. A cantora e compositora, conhecida por seu grande sucesso, “Trem-Bala”, de 2017, está de volta com esse projeto que chega com 11 composições inéditas.

Além disso, ela também inicia a turnê deste trabalho. Em coletiva de imprensa, ela falou sobre o desejo de trazer ao Pará seu show: “Eu só toquei uma vez no Pará, mas foi uma delícia. Fui super correndo, queria super voltar com calma. Mas o Norte eu conheço antes de rodar o país, já fui passear, por exemplo. Quando me perguntam sobre onde passear, sempre indico o Norte. É uma delícia, vale super a pena. Quero muito levar a turnê para o Pará. Gosto muito do povo, tem um calorzinho”.

O projeto, já disponível via ONErpm, e vem cheio de sentimento e empatia, mas explora tópicos ainda mais profundos da atualidade, falando sobre o amor, a solidão, os relacionamentos, a confusão dos últimos anos, a busca de sentido e novos significados, e a importância de seguir em frente.

A música “Quem Me Conhece Sabe”, carro-chefe do projeto, chegou alvoroçando a web. Tudo porque ela criou um perfil na plataforma de conteúdo adulto, OnlyFans, para promover a canção. Na plataforma, ela começou a divulgar o perfil como se fosse uma página de conteúdo adulto, o que virou assunto para a grande imprensa, páginas de fofoca e muitos comentários nas redes sociais.

No entanto, a estratégia foi uma maneira de revelar o clipe da faixa, que explora esse vício na internet e nós que fazemos parte desse ambiente.

“A música fala, sarcasticamente, de como a gente criou figuras que descobriram na internet uma forma de contar uma história que não existe, de ser um personagem disfarçado de pessoa real, que é perfeito, não erra, não sangra e tem uma vida perfeita e invejável”, explica Ana.

No encontro com a imprensa, a artista disse não ter contado para ninguém da sua família sobre o OnlyFans e ainda falou sobre se surpreender com a reação dos seus avôs. De acordo com ela, eles comentaram muito mais o fato dela estar maquiada do que o OnlyFans em si.

Ana Vilela foi criada pelos avós.

“Melhor Que Ontem” é o primeiro disco da cantora nos últimos quatro anos.

O primeiro show desta fase será no dia 03, sábado, no Blue Note em São Paulo e depois chega ao Rio no dia 6 de junho, no Teatro Riachuelo Rio. Na sequência, Ana embarca para Portugal para continuar a turnê.