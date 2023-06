Atriz abandona o OnlyFans após vender foto da axila por R$ 75 mil

A atriz Rubi Borges revelou que conseguiu abandonar a plataforma OnlyFans após vender uma foto de suas axilas por nada menos que R$ 75 mil. Em uma entrevista exclusiva, a musa do Vasco explicou os motivos por trás dessa decisão incomum, revelando também como utilizou o dinheiro obtido para reformar a casa de sua mãe.

Ao ser questionada sobre os fetiches bizarros que encontrou no OnlyFans, Borges revelou que recebia uma variedade impressionante de pedidos. Enquanto alguns eram rejeitados imediatamente, outros ela aceitava sem hesitação, como o pedido para fotografar suas axilas.

"Eu recebia muitos pedidos estranhos. O fetiche das pessoas não tem limites. Vendi uma foto das axilas por R$ 75 mil. Os mais nojentos, não atendia", afirmou a atriz, entre risos.

No entanto, mesmo com o sucesso financeiro, Borges decidiu abandonar a plataforma de conteúdo adulto devido à falta de tempo para atender às demandas dos fãs. "Ganhei dinheiro, porém estava com o tempo escasso para produção de conteúdo. Até um fã chegar a comentar que eu estava em falta com eles, e resolvi excluir a conta", recorda.

Longe das cobranças e pressões do OnlyFans, Rubi Borges conseguiu multiplicar seus lucros e utilizou o dinheiro de forma consciente. Contrariando a expectativa de gastos extravagantes, a atriz revelou que realizou investimentos e reformou a casa de sua mãe.

Ao compartilhar sua jornada e como isso a ajudou a superar a violência doméstica, Borges explicou: "Entrei para o OnlyFans e para o nicho de acompanhantes porque naquele momento não encontrava uma saída. Estava fugindo do meu marido, de toda violência doméstica que eu sofria. Sempre enxerguei aquilo tudo como temporário". Hoje, a atriz se orgulha de estar livre da violência e de ser dona do seu próprio destino, incluindo sua axila, que lhe rendeu uma quantia significativa de dinheiro.