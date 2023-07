Morre estilista Rodolfo Gomes, campeão do Rainha das Rainhas

O estilista Rodolfo Gomes faleceu em Parintins, Amazonas, nesta quarta-feira, 05.Com uma carreira pautada para a arte e cultura Amazônica, ele deixou um legado principalmente quando se fala em Rainha das Rainhas.

Através do evento do Grupo Liberal, Rodolfo conquistou alguns títulos. Nos anos 2016 e 2017, ele foi campeão do concurso com Tereza Araújo e Clícia Figueiró, respectivamente. No seu primeiro título, ele criou a fantasia "A última dama do fogo" e no segundo, o "O Magnífico Big Ben".

Nos anos de 2015, 2017 e 2019 ele fatorou os títulos de Princesas. Este ano, ele foi responsável por criar a fantasia de Rayane Carolina da Costa Furtado, candidata do Paysandu. Com o tema “A Vida é uma festa”, os traje celebrava o ensinamento mexicano de superação da partida entre a vida e morte. Com uma explosão de cores e simbolismos, rodeada de um altar da grande espiritualidade, bordados finos, penas, joias e cristais, estavam presentes na criação de Rodolfo Gomes.

O amor do estilista pela cultura, está além do Carnaval e concursos, ele se envolvia nos períodos juninos e em todo o processo de criação e confecção das suas peças.

“É uma perda irreparável. Rodolfo era o artista, na verdade um multiartista. Ele era o que maquiava, o que desenhava, o que bordava. Rodolfo era do Carnaval, do São João, da toada. E ele com certeza escolheu o lugar aonde ele se sentia por completo assim para fazer a última arte dele. E se despediu aclamado porque inclusive agora ele foi ganhou título de Melhor Traje Junino de Belém, pela Fumbel. É uma perda enorme”, disse Jean Negrão, amigo de Rodolfo há mais de 15 anos.

Rodolfo Gomes fazia parte da Quadrilha Encanto da Juventude, que lamentou nas redes sociais a perda, destacando as qualidades do estilista que ‘era fé, arte e amor. Agradecemos ao seu trabalho e dedicação sem limites para contribuir para a arte de fazer São João. Rodolfo, sinta nosso abraço carinhoso aí do céu. Sua arte se eterniza em cada pedrinha, anágua e chapéu. Uma perda irreparável’.

O amigo Jean destaca a importância do artista para fortalecer principalmente o movimento da toada em Belém. “O quanto ele se entregava de corpo e alma para ajudar as pessoas desse movimento. Ele era dono de traço marcante, agora fica a lembrança da beleza do trabalho dele, acho que isso é o mais importante de tudo, as pessoas lembrarem do Rodolfo pela beleza e o refinamento do trabalho dele”, acrescenta.

Rodolfo passou recentemente em Belém por um processo de internação para tratar uma doença nos rins. Foram cerca de 20 dias internados. O retorno para casa foi comemorado nas redes sociais. Com a alta médica, ele foi para o Amazonas, produzir peças e aproveitar o Festival Folclórico de Parintins, lá ele faz parte do Boi Garantido.

Nas redes sociais, o perfil lamentou a partida do estilista: “Descanse em paz, Rodolfo Gomes! O dia amanheceu mais triste. Quando morre um artista, todos os demais morrem um pouco também. Rodolfo Gomes tornou-se um destaque do Festival com suas lindíssimas indumentárias. Acordamos com a triste notícia de seu falecimento. Em 2023, ele coroou seu trabalho de 2022. Rodolfo Gomes é gente que partiu para ficar. Estamos de luto!”.