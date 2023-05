Quadrilhas juninas ensaiam últimos ajustes para o São João 2023

As quadrilhas juninas fazem os últimos preparativos antes de começar as apresentações do São João de 2023. Pelos vários bairros de Belém e Ananindeua, vários grupos ensaiam incansavelmente nas ruas, em quadras ou colégios com o intuito de conquistar público, jurados nos concursos que se avizinham e a própria autoestima. As primeiras apresentações públicas iniciam já neste final de semana dando o ritmo de um junho agitado. A Mandacaru - uma das quatro quadrilhas de Águas Lindas, em Ananindeua – está na expectativa para entrar nos arraiais.

A Mandacaru é um dos vários grupos que se apresentarão no Pré-São João do Shopping Metrópole, dia 2 de junho. O presidente do grupo Aluízio Furtado, de 42 anos, organiza os ensaios, os brincantes e a fabricação das roupas. Antes das apresentações, ele já estava tomado pela emoção. “Não tenho como explicar meu sentimento. Quando a quadrilha entra, a gente já se derrama em choro. Acabou esse ano e já inicia uma outra etapa para o próximo ano. Quando terminou no ano passado já começamos a trabalhar”, contou. “Quando a gente faz aquilo com amor é diferente. É diferenciado. Graças a Deus a Mandacaru está aí de novo”, complementou.

Quadrilha Mandacaru (Cláudio Pinheiro/O Liberal) (Cláudio Pinheiro/O Liberal) (Cláudio Pinheiro/O Liberal)

A Mandacaru vem neste ano com o tema “Sonho Dourado”. A luta para conseguir deixar tudo pronto não é fácil. Os custos chegam a R$ 30 mil. Para angariar esses recursos, os brincantes realizam atividades durante todo o ano como rifas, bingos, sorteios, vendas e passeios. A Mandacaru com dez anos de história está retomando os trabalhos após as dificuldades da pandemia. Neste ano, eles conseguiram aumentar o número de casais de 16 para 18.

No ensaio na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Erotildes Frota Aguiar, um dos cavalheiros dedicados aos passos é o jovem auxiliar administrativo Alex Correia, de 22 anos, que participa desde o início da Mandacaru. A quadrilha para o rapaz é uma paixão desde criança. “Quando retornou a gente passou por um período de pandemia difícil sem o São João e ano passado quando voltou foi uma emoção muito grande. O São João todos os anos é gratificante e emocionante”, enfatiza.

Durante o mês de maio, os brincantes acertam os últimos passos para não errar nas apresentações. Juliana Silva, estudante de educação física, de 23 anos, já foi candidata a Miss Mulata, Missa Caipira e, pela primeira vez, vem como Miss Simpatia. Desde criança, ela dança nos grupos de São João e há dois anos a jovem está na quadrilha de Águas Lindas. “É uma coisa muito intensa. É uma coisa apaixonante para a gente. A gente ensaia, se dedica para quando for na hora da quadra, a gente possa dar o nosso melhor”, detalha.

Mais importante do que os prêmios ou os concursos, as quadrilhas propiciam mudanças na vida dos participantes com a melhora da autoestima e da sociabilidade. Graças ao envolvimento com a dança de São João na Mandacaru, a designer de sobrancelhas Alice Emanuele, de 20 anos, mudou de vida. “Eu não fazia nada e estava muito triste. Quando entrei na quadrilha foi uma coisa diferente. Aqui é onde a gente esquece os nossos problemas. A gente deixa os problemas para trás, se diverte e faz o São João”, revelou. “A minha segunda família é aqui”, assegura.