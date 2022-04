Saiba como assistir o novo 'The Batman' em casa, filme estrelado por Robert Pattinson

Nesta segunda-feira (18), o filme “The Batman”, estrelado por Robert Pattinson, chegou à plataforma de streaming e está disponível para ser assistido na Amazon Prime Video e também no catálogo do HBO Max. Saiba como ver o novo filme do Batman em casa:

Passo a passo de como assistir online “The Batman”:

O filme do Batman já está disponível para ser alugado ou comprado na Loja Prime, da Amazon. Quem preferir comprar, o título ficará disponível por tempo ilimitado para assistir onde, quando e quantas vezes quiser. Já na versão aluguel, por R$ 49,90, o filme fica disponível por 48 horas para assistir à vontade durante o período.

No catálogo do HBO Max, o filme pode ser assistido sem qualquer custo adicional.

Assista o trailer do filme “The Batman”:

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)