The Batman: diretor confirma 'surpresa' do Charada em novo longa-metragem

O 'The Batman' estreou na plataforma de streaming da HBO Max nas plataformas digitas nesta segunda-feira (18). Junto ao longa-metragem, o cineasta Matt Reeves revelou um 'easter egg' do coringa (termo em inglês que expressa trolagem, surpresa escondida e referência de outras obras dentro da produção atual). Dessa vez, o diretor gerou engajamento de todas as formas dentro da obra. Umas das surpresas foi compartilhadas nas redes sociais. Veja!

O trecho está em 31 minutos e 55 segundos do filme. É divugado a parte externa do Iceberg Lounge, o clube comandado pelo vilão Oswald Cobblepot, o Piguim, que é interpretado por Colin Farrel. Em Gotham, aparece do lado esquerdo da tela um prédio com uma luz acessa. A cena poderia passar despercebida em 'The Batman', mas na verdade, o diretor Reeves confirmou que quem aparece na janela é o Charada, interpretado por Paul Dano.

VEJA MAIS

Apesar do trecho não alterar a trama, a revelação é importante porque mostra como o Charada utilizou o local para planejar os ataques. Uma de suas vítimas, o promotor Gil Colson, vivido por Peter Sarsgaard, foi assassinado justamente nas próximidades do Iceberg Lounge.



Pelo contexto da cena, fica claro que o vilão utilizava o local para verificar a movimentação na cidade e ficar atento a todos os passos das pessoas.