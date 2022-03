Chuva de Belém no filme 'The Batman'? Humorista brinca com coincidência e diverte web

A duração do novo filme "The Batman", estrelado por Robert Pattinson, virou piada nas redes sociais do humorista tocantinense Hitalon Bastos, na segunda-feira (7). Isso porque o ator publicou um vídeo ainda na sessão de cinema, se autodenominando como "sobrevivente" e dizendo que ficou "cinco dias com frio, fome e que a água já teria acabado".

As declarações se referem à duração do longa de três horas. “Filme grande da peste”, debochou. Confira:

Hitalon também disse que Robert Pattinson, que interpreta o herói, teria virado um “coach motivacional”, ainda brincando com o tempo do filme. Em seguida, o humorista chama atenção para a cidade fictícia do filme, e a compara com a capital paraense, por causa da chuva: “Gotham City é chovendo o tempo todo parece Belém”.

“Que filme é esse? Vamos embora. Como vai embora daqui?”, finaliza, descontraindo.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)