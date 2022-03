Estúdios suspendem lançamentos na Rússia; veja os longas que ficarão de fora no país

Três dos maiores estúdios de cinema do mundo, Walt Disney Pictures, Sony Pictures Entertainement e Warner Bros. Pictures, anunciaram a suspensão de lançamentos na Rússia em retaliação à guerra contra a Ucrânia. Um dos filmes afetados pela decisão é o esperado mundialmente “The Batman”, estrelado por Robert Pattinson, da DC Entertainement, uma das subsidiárias da Warner. Além dele, “Morbius” e “Alerta Vermelho”.

VEJA MAIS

“The Batman” chegaria aos cinemas russos na próxima sexta-feira (4), um dia depois da estreia oficial no Brasil. "Em razão da crise humanitária na Ucrânia, a WarnerMedia está pausando o lançamento do longa-metragem Batman na Rússia. Vamos continuar monitorando a situação conforme ela avança. Torcemos por uma resolução rápida e pacífica para essa tragédia", anunciou a gigante do entretenimento à revista à Variety.

Outros filmes que a Warner tem para lançar este ano são “Animais Fantásticos: O segredo de Dumbledore” (previsto para chegar aos cinemas do Brasil em 14 de abril); a animação “DC Liga dos Pets” (19 de maio, no Brasil); e “Aquaman and the Lost Kingdom” (15 de dezembro).

“Dada a invasão não provocada da Ucrânia e a trágica crise humanitária, estamos suspendendo o lançamento nos cinemas de filmes na Rússia, incluindo o próximo 'Alerta Vermelho' da Pixar", divulgou o comunicado da Disney, que tem a Pixar como subsidiária, na última segunda-feira, 28. "Tomaremos futuras decisões comerciais com base em como a situação se desenvolve", acrescenta a empresa.

“Alerta Vermelho” é um longa de ação estrelado por Gal Gadot, Dwayne Johnson e Ryan Reynolds conta a história da investigação de um assalto milionário. O filme já está na Netflix desde novembro passado.

A decisão pode afetar outros lançamentos da Disney este ano, especialmente por meio das subsidiárias Marvel Entertainement, como “Doutor Estranho no Multiverso da Loucura” (19 de maio no Brasil) e “Thor: Love and thunder” (7 de julho no Brasil), além da animação “Lightyear”, por meio da Pixar, que tem como personagem principal o astronauta da sequência de “Toy Story” (16 de junho no Brasil). Isso, só para citar as produções com datas de lançamento mais próximas, pois a Disney e a Marvel Studios ainda têm outros filmes esperados para 2022, como “The Flash” (4 de novembro); e “Pantera Negra: Wakanda Forever” (10 de novembro).

A Disney Enquanto isso, a Disney informou que está trabalhando com uma ONG para fornecer ajuda emergencial e outras formas de assistência humanitária aos refugiados.

A WarnerMedia, outro grande estúdio americano, também disse que suspenderá o lançamento da última versão do Batman na Rússia.

Já a Sony Pictures, do grupo japonês Sony, também suspendeu o lançamento de filmes na Rússia, incluindo "Morbius", cuja parceria promoveu a nova produção da Marvel estrelada pelo vilão do Homem-Aranha (lançamento em 31 de março no Brasil). O grupo justificou a decisão pela "ação militar que continua na Ucrânia, a incerteza resultante e a crise humanitária desencadeada na região". Outro lançamento previsto para este ano, da Sony e Marvel, é a animação “Homem-Aranha Através do Aranhaverso- Parte 1” (6 de outubro no Brasil).

O presidente da Associação de Críticos de Cinema do Pará (ACCP), Marco Antônio Moreira, apoia a iniciativa das gigantes do entretenimento: “É um momento muito difícil. Cinema é um negócio muito rentável para o mercado. São os estúdios mais conhecidos e de maior penetração no mercado, que costumam lançar filmes de ponta, de bilheteria, que fazem sucesso. Essa decisão vai ser sentida pela Rússia”, avalia. “Estão usando o cinema como meio de punir o governo russo pelo que está acontecendo. É um recurso que está sendo usado para pressionar contra a guerra. É uma pena. Decisões como essa me parece necessárias no momento, é uma pena, mas é necessário”.