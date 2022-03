Trilha sonora completa de 'The Batman' chega às plataformas de áudio

"The Batman", do diretor Matt Reeves e estrelado por Robert Pattinson, estreia na próxima quinta-feira, 3, nos cinemas do Brasil, mas a trilha sonora completa do esperado longa-metragem já chegou às plataformas de áudio. A trilha é assinada pelo compositor americano Michael Giacchino, vencedor do Oscar e que já atuou em vários filmes.

Confira aqui.

Os títulos das músicas sugerem situações da trama, como um funeral, uma corrida com a Mulher-Gato, fuga e espionagem.

Michael Giacchino venceu o Oscar de Melhor Trilha Sonora Original em 2010 com a animação "Up Altas Aventuras". Ele também trabalhou nas trilhas dos filmes "Homem-Aranha: de volta ao lar" (2017) e "Homem-Aranha sem volta pra casa", que está em cartaz nos cinemas.

Além desses, também trabalhou em "Star Wars: O despertar da força" (2015); "Doutor Estranho" (2016); e nas sequências de "Jurassic World" em "O mundo dos dinossauros" (2015) e "Reino ameaçado" (2018); "Star Trek" em "Sem fronteiras" (2016) e "Além da escuridão" (2013); "Planeta dos Macacos" em "O confronto" (2014) e "A guerra" (2017); "Missão Impossível 3" (2016); e nas animações "Ratatouille" (2007), "Os Incríveis" (2004) e "Os Incríveis 2" (2018), 'Divertidamente" (2015) e "Viva- a vida é uma festa" (2017), entre outros.