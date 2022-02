Neymar posa ao lado de astros de 'The Batman' e tira fotos dentro do Batmóvel

Os atores Robert Pattinson, protagonista de "The Batman", e Zoë Kravitz, que interpreta a Mulher-Gato, posaram ao lado de Neymar Jr durante a pré-estreia do filme em Paris, França. A fotos publicadas no Twitter pelo diretor do filme, Matt Reeves, mostram também o atletya brasileiro se divertindo ao volante do Batmóvel.

"Agora eu vou dar uma volta no meu 'possante' novo", brincou Neymar ao mostrar detalhes do carro nos Stories do Instagram.

No início do mês, Pattinson chamou a atenção do público ao enviar uma mensagem para Neymar. O ator britânico desejou feliz aniversário ao jogador de futebol e o convidou para a pré-estreia na França.

O longa estreia nos cinemas do Brasil no dia 3 de março.

Confira o trailer

O filme traz a história de Bruce Wayne mergulhado nas sombras de Gotham City após proteger as ruas da cidade por dois anos. Um assassino persegue a elite e passa a ser investigado pelo super-herói.

O elenco também conta com Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Zoë Kravitz (Mulher-Gato), Jeffrey Wright (comissário James Gordon), Colin Farrell (Oswald Cobblepot, o Pinguim), John Turturro (Carmine Falcone) e Paul Dano (Edward Nashton, o Charada).