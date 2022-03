'The Batman', com Robert Pattinson, tem pré-estreia nesta terça, 1º

O esperado filme “The Batman”, do diretor Matt Reeves, tem pré-estreia nos cinemas do Brasil, inclusive em Belém, nesta terça-feira, 1º. Nesse longa, o milionário Bruce Wayne e o seu alter ego de homem-morcego são interpretados por Robert Pattinson (‘Crepúsculo’ e ‘Harry Potter’). A pré-estreia do longa liderou a venda de ingressos em uma plataforma on-line nacional, chegando a 44% dos tickets vendidos no período de 24 a 27 de fevereiro. A estreia oficial será na quinta-feira, 3.

O filme da Warner Bros Pictures/ DC Entertainment, orçado em R$ 150 milhões, mostra Bruce Wayne no segundo ano como o super-herói no combate ao crime em Gotham. O longa traz os aliados do personagem Alfred Pennyworth (Andy Serkis), o fiel escudeiro que o criou após o assassinato dos seus pais, e o tenente James Gordon (Jeffrey Wright), uma das poucas autoridades da cidade verdadeiramente interessadas em fazer justiça.

Este é o 10º filme estrelado pelo Batman, desde 1966, e Robert Pattinson é o sétimo ator a interpretar o personagem no cinema. Matt Reeves antecipou que este novo filme não terá conexão com os filmes anteriores da DC. “O universo do Batman é tão rico em personagens que quando você está começando a chegar ao fim, já começa a pensar na próxima coisa. A ideia, é claro, é que a história de Gotham nunca termine", falou o cineasta para a Entertainment Weekly.

VEJA MAIS

O diretor também disse, em entrevistas concedidas durante a produção do longa, que não se baseou em nenhuma revista em quadrinhos específica da DC Comics para o roteiro de “The Batman”, mas reconheceu que trouxe elementos centrais das publicações “Batman: Ano Um” e “Batman: O Longo Dia das Bruxas”, que acompanham Bruce Wayne no início da carreira de super-herói.

"Eu não queria contar uma história de origem, mas uma história que ainda reconhecesse suas origens, na medida em que ele forma quem ele é. Isso não significa que ele compreenda tudo, sabe? É essa ideia do inconsciente e do que está motivando você. É sobre o quanto disso você incorpora no que faz e nem percebe”, disse em entrevista o Nerdist.

Robert Pattinson no papel de Bruce Wayne. (Divulgação)

Escolhido pelo diretor, Robert Pattinson revelou à revista francesa Premiere alguns detalhes do perfil psicológico do Batman interpretado por ele. O herói possui um código ético e moral de não matar ninguém, não importando o crime que cometido. "Ou ele só quer infligir a punição apropriada, ou ele quer matar e seu autocontrole o impede de concluir a ação. Imaginei-o assim desde o ensaio da nossa primeira luta (no filme), mas confesso que achei mais engraçado que existisse alguma coisa nele cujo maior desejo fosse cortar a garganta do oponente”, brincou o ator.

“Disse a mim mesmo que se ele passa as noites perseguindo bandidos, é impossível que não tenha prazer nisso. Ele sofre e é um desejo que o domina constantemente. Ele praticamente vive uma vida criminosa, mas sem cometer crimes”, destacou. “Ele sempre consegue se acalmar quando pode bater, isso o atinge em um estado próximo da plenitude”, considerou Pattinson.

Enredo e personagens

Outra personagem de destaque é a Selina Kyle, a “Mulher Gato” (Zoë Kravitz). A anti-heroína não é necessariamente uma aliada de Batman, mas vive uma relação de amor e ódio com Bruce. No cinema, a personagem já teve interpretações icônicas no cinema, como de Michelle Pfiffer, em 1992, e de Halle Berry, no filme exclusivo da personagem, em 2004. Mais recentemente, a gatuna foi vivida por Anne Hathaway.

Legenda (Divulgação)

O principal inimigo de Batman, na versão de Matt Reeves, é o “Charada” (Paul Dano), que deixa enigmas para as autoridades policiais e o próprio Homem-morcego que investigam os crimes cometidos por ele. O personagem apareceu nos quadrinhos, pela primeira vez, em 1948. Jim Carrey interpretou o Charada em 1996, no cinema, criando uma versão mais caricata do que violenta do vilão. A promessa é que o novo filme do Batman traga um Charada com perfil assustador e mais próximo de um criminoso real.

Batman e o comissário Gordon investigam pistas deixadas por Charada, que acabam direcionando para uma onda de corrupção atribuída à própria família Wayne, ameaçando a memória de dignidade que Bruce possuía do próprio pai, Thomas Wayne. Conforme a investigação avança, Batman deve estabelecer novos relacionamentos para revelar o verdadeiro criminoso e fazer justiça.

Outro vilão que vai aparecer em Batman de Robert Pattinson é “Pinguim” (Colin Farrell). Esta versão do personagem é menos descontrolada do que a versão vivida por Danny DeVito, em 1992, mas mantém o perfil mafioso equipado com armas tecnológicas e uma poderosa rede de conexões no submundo de Gotham, como já se viu nas histórias em quadrinhos.

Debate de avaliação do filme

A expectativa que cerca o novo filme do Batman, na visão de um novo diretor e com nova interpretação é grande. A plataforma ingresso.com promoverá um bate-papo sobre as primeiras impressões do novo filme e da performance de Robert Pattinson na próxima quinta-feira, 3, data da estreia, a partir do meio-dia, com transmissão ao vivo pelo canal da plataforma no YouTube. O papo contará com a jornalista Renata Boldrini; Cris e Panda, do Coxinha Nerd; Elvis de Sá, do Legado da DC; e Fernando Maidana, da Legião dos Heróis.