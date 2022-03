Fã de Batman espera se surpreender com o novo longa

A ansiedade para o lançamento de “The Batman” nos cinemas mexeu com a rotina de Silvio Tadeu da Silva, professor de uma faculdade de Belém. O fã do super herói, junto com outros admiradores do personagem, realizou um evento de expectativa para a estreia. “O público está muito empolgado e participou bastante. O momento era para apresentar referências e notas de direção e figurino do filme. Falamos de quadrinhos e de detalhes dos trajes e fotografia. O objetivo era se divertir com as informações e com o feedback do Instagram, acho que alcançamos o resultado”, explicou Silvio.

Ele é tão fascinado pela história, que seu cachorro, da raça pug, foi batizado com o nome de Bruce Wayne, o mesmo do bilionário que veste a roupa de morcego para combater o crime. “Minha admiração pelo Batman começou na infância, como a maioria das histórias, onde fomos inundados por desenhos animados na TV. Em meados dos anos 90 iniciou uma Batmania no mundo inteiro e no Brasil não foi diferente, tivemos o filme do Batman de 1989, mas próximo ao ano de 95 conheci a série animada, que era exibida na TV aberta, mesmo ano que estreava no cinema Batman Eternamente.

Então, fiquei curioso com o personagem e comecei a consumir os produtos. Quando percebi estava indo em sebos e bancas de revistas buscando títulos do Homem Morcego, mas a coleção ficou realmente séria em 2012”, relembra o fã.

Um dos presentes mais inusitados que Silvio tem na estante da sua casa, é o seu rosto em um Batman, o boneco foi entregue por uma aluno. Agora, quem dará vida ao HomemMorcego no “The Batman” é Robert Pattinson. No longa, várias figuras importantes são assassinadas pelo serial killer Charada e Batman vai investigar a corrupção em Gotham.

Fã de Batman e sua coleção de bonecos. (Filipe Bispo / O Liberal)

“Estou empolgado demais, li algumas reportagens, assisti aos vídeos e revisitei as obras que serviram de referência ao filme, acredito que essas obras que serviram de combustível para meu nível de empolgação. Ver o diretor Matt Reeves comentar sobre personagens e apresentando sua perspectiva de Batman foi incrível, ver os primeiros vídeos liberados do Pattinson e ler as entrevistas sobre a sua preparação, que vai desde reforço físico até a leitura de grandes quadrinhos que marcaram os fãs mostra todo o cuidado que esses profissionais estão tendo com o filme”, disse.

“Acredito também que teremos a possibilidade de um novo perfil de Bruce Wayne, ainda em luto, anti-social e acreditando que o Batman é uma maldição. Vai explorar perspectivas ainda não visitadas no cinema, perspectiva que já experimentamos nos quadrinhos como em: Batman Ego, de Darwyn Cooke e mais recentemente em Batman Impostor, do Mattson Tomlin, com a arte de Andrea Sorrentino, então isso é excitante demais”, acrescentou Silvio.