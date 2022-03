"Batgirl" deve ser lançado no fim de 2022 no HBO Max

“Batgirl”, filme da DC Comics focado na heroína parceira de Batman e de Robin, será lançado em novembro ou dezembro deste ano. A informação foi divulgada nas redes sociais de Michael Uslan, produtor do longa e de "The Batman" (2022).

Estrelado por Leslie Grace, o longa terá janela de exibição exclusiva no streaming do HBO Max. No último dia 14 de janeiro, a atriz compartilhou a primeira imagem oficial com o traje da personagem.

