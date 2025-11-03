Capa Jornal Amazônia
Inmet tem alertas laranja e amarelo para tempestades em SP e outras regiões do País

Estadão Conteúdo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém alertas amarelo e laranja para tempestades em São Paulo e outros Estados do País nesta segunda-feira, 3. Há risco de precipitações de até 100 mm/dia, ventos intensos de até 100 km/h, e queda de granizo.

No Estado paulista, diversos municípios contabilizam os danos provocados pelos temporais que atingiram localidades ao longo do fim de semana. Um homem morreu na madrugada de domingo, 2, ao ser atingido por um galho durante uma festa universitária no Aeropark Clube de Voo Desportivo, na Rodovia Raposo Tavares, em Regente Feijó. As cidades de Assis, Araraquara, Américo Brasiliense e Barretos também foram severamente afetadas.

Alerta laranja: . Mato Grosso do Sul . Paraná . São Paulo . Minas Gerais . Rio de Janeiro

Alerta amarelo: . Amazonas . Roraima . Rondônia . Mato Grosso . Pará . Tocantins . Goiás . Minas Gerais . Espírito Santo

Cidade de São Paulo

A semana será bastante chuvosa na capital paulista, com possibilidade de precipitações fortes ainda nesta segunda-feira. Há risco para formação de alagamentos.

Veja a previsão para os próximos dias, segundo a Meteoblue:

. Segunda-feira: entre 18ºC e 23ºC; . Terça-feira: entre 19ºC e 25ºC; . Quarta-feira: entre 20ºC e 29ºC; . Quinta-feira: entre 17ºC e 21ºC; . Sexta-feira: entre 16ºC e 27ºC.

No sábado, 8, também devem ser fortes as chuvas, já para domingo, 9, a expectativa é de queda das temperaturas, com máxima abaixo dos 20ºC.

