Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Tati Machado fala sobre seus domingos após perda do filho: 'Dias mais difíceis'

Tati observou que acha importante ser realista e compartilhar os momentos difíceis

Estadão Conteúdo
fonte

Tati Machado (Bruna Dias / O Liberal)

Tati Machado abriu o seu coração no Instagram no último domingo, 1º, e falou aos seguidores sobre o quanto é difícil planejar e começar a semana sem ter o filho nos braços. A apresentadora e o marido, o cineasta Bruno Monteiro, perderam o bebê, Rael, durante o 8º mês de gestação.

"Os domingos por aqui são sempre difíceis. Uns mais, outros menos, mas sempre difíceis", começou.

"É engraçado falar isso porque eu não sei explicar muito bem o motivo, mas acho que começar e planejar mais uma semana... Eu não consigo ter a próxima semana que eu pensei que teria. Não consigo organizar minha próxima semana do jeito que eu gostaria. Domingo me faz lembrar que eu não tenho ele", desabafou.

Tati observou que acha importante ser realista e dividir os momentos difíceis com os seguidores.

"A sensação de organizar a próxima semana sem ter o Rael por aqui traz a sensação de falta. Eu tô planejando tudo que não me planejei. Tem sempre alguém passando por alguma coisa, e a nossa cabecinha pensa demais, o tempo todo. Por isso acredito que colocar para fora faz com que a gente reorganize tudo", confessou.

Tati Machado perdeu Rael, seu primeiro filho, durante a 33ª semana de gestação. A apresentadora foi hospitalizada em 12 de maio de 2025 ao perceber falta de movimentos do bebê. Após ser constatada a ausência de batimentos cardíacos, ela precisou passar pelo trabalho de parto.

"Esse dia, por pior que ele fosse, foi um dia muito importante pra gente. O parto do Rael foi um parto lindo, com toda a tristeza que tinha ali. O Rael nasce no dia 13 de maio às 8h45 da manhã", contou a apresentadora em entrevista ao Fantástico, durante sua primeira aparição na Globo após a perda gestacional. "A gente ama o nosso filho acima de qualquer coisa. Não tem nada na medicina que explique o que aconteceu com a gente. O ruim foi ter ficado de colo vazio", revelou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV/TATI MACHADO/FILHO/PERDA/DESABAFO
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Crocodilo será cenário de cenas do novo filme estrelado por Marcus Majella, diz aparelhagem

Segundo o post feito pela aparelhagem, o público poderá participar da ambientação das cenas que farão parte do longa

02.03.26 18h17

MODA

Modelo Luana Guimarães é a única brasileira desfilando para a Bottega Veneta em Milão

Brasileira já desfilou para a Loewe, além de somar trabalhos para Diesel, Lacoste e Zimmermann

02.03.26 12h29

CULTURA

Saiba quem é Adriana Araújo, sambista que está em estado grave após aneurisma cerebral

Segundo assessoria, cantora está em coma induzido e entubada, com quadro de saúde sendo considerado gravíssimo e irreversível

02.03.26 11h03

AMOR

Público vai ao delírio com fala de Diogo Nogueira sobre Paolla Oliveira: 'Amor não acaba'

Cantor exibiu fotos da ex no telão durante set

02.03.26 9h04

MAIS LIDAS EM CULTURA

BERLINDA

Quem está no Paredão Falso do BBB 26? Veja como será a dinâmica do Quarto Secreto

Dinâmica especial movimenta o modo turbo e promete reviravolta no reality show

02.03.26 7h54

QUEDA DE VEVETA

Após realizar show com olho roxo, Ivete Sangalo passa por cirurgia de 7 horas

A artista revelou que o acidente pode ter sido motivado por uma desidratação que a fez desmaiar no banheiro de casa

02.03.26 15h08

AMOR

Público vai ao delírio com fala de Diogo Nogueira sobre Paolla Oliveira: 'Amor não acaba'

Cantor exibiu fotos da ex no telão durante set

02.03.26 9h04

CULTURA

Saiba quem é Adriana Araújo, sambista que está em estado grave após aneurisma cerebral

Segundo assessoria, cantora está em coma induzido e entubada, com quadro de saúde sendo considerado gravíssimo e irreversível

02.03.26 11h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda