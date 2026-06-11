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VÍDEO: Jornalista interrompe transmissão ao vivo da Copa 2026 por Shakira

Marcelo Benedetto viralizou ao tietar a cantora no Estádio Azteca antes da abertura do evento no México

O Liberal

O jornalista argentino Marcelo Benedetto, da emissora de TV DSports, interrompeu uma transmissão ao vivo na manhã desta quinta-feira (11) no Estádio Azteca, na Cidade do México, para tirar uma foto com a cantora Shakira. O episódio ocorreu poucas horas antes da abertura oficial da Copa do Mundo de 2026 e rapidamente viralizou.

A atitude do jornalista esportivo de abandonar a cobertura ao vivo para tietar a estrela colombiana já é apontada como um forte candidato a meme do torneio. A cena inusitada, registrada durante a entrada ao vivo, chamou a atenção de telespectadores e internautas.

Shakira estrela abertura da Copa do Mundo

A cantora Shakira é a principal estrela do espetáculo de abertura da Copa do Mundo, também nesta quinta-feira (11), na Cidade do México. Ela apresentará a música oficial do torneio, intitulada “Dai Dai”. A performance será ao lado do cantor nigeriano Burna Boy.

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