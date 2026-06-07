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No Parárraiá 2026, Zé Vaqueiro anuncia gravação de novo DVD em Belém

Gravação do audiovisual deve acontecer no segundo semestre de 2026

Gabi Gutierrez
fonte

Zé Vaqueiro comandou o palco do Parárraiá na segunda noite de quadra junina neste sábado (6) (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

O cantor Zé Vaqueiro anunciou a gravação de seu próximo DVD em Belém. O projeto audiovisual será registrado no segundo semestre deste ano na capital paraense, conforme revelado no último sábado (6) durante sua apresentação no Parárraiá 2026.

O comunicado ocorreu diante de uma multidão presente no estacionamento do Mangueirão. A ocasião marcou mais uma noite do maior São João da Amazônia, o Parárraiá.

Conhecido nas redes sociais como um dos principais nomes da temporada junina, Zé Vaqueiro percorre cidades do Norte e Nordeste. Ele apresenta o projeto “Muído de São João”, com repertório focado no forró e em seus sucessos de carreira.

Homenagem ao público paraense

Durante o show no Parárraiá, o cantor Zé Vaqueiro preparou homenagens para o público local. Além das músicas tradicionais do forró, ele incluiu no setlist o “rock doido”, um ritmo popular no Pará. Este ritmo é presença constante nas festas da região.

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Zé Vaqueiro
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