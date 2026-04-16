Belo e Viviane Araujo protagonizam beijão em Três Graças e cena repercurte

O capítulo desta quinta-feira (16) da novela “Três Graças” começou com uma cena de reconciliação entre Consuelo e Misael, personagens interpretados por Belo e Viviane Araujo. O reencontro foi marcado por um beijo e embalado pela música “Reinventar”, sucesso do cantor, o que rapidamente repercutiu nas redes sociais.

Na trama, os personagens vivem um antigo romance que ainda mantém forte ligação emocional. O momento ganhou ainda mais destaque por conta da história fora da ficção: Belo e Viviane foram um casal na vida real por quase uma década, entre 1998 e 2007.

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A repercussão do beijo também se deve a elementos que aproximam a novela da vida dos artistas. Em capítulos anteriores, uma foto real do período em que os dois namoravam chegou a ser exibida, reforçando a conexão entre a narrativa e o passado do ex-casal.

O fim do relacionamento, à época, foi marcado por polêmicas. Anos depois, o próprio cantor admitiu traições e revelou que foi bloqueado por Viviane nas redes sociais.

Mesmo com o histórico, Belo já fez elogios públicos à atriz. Durante participação no “Domingão com Huck”, ele destacou o desempenho de Viviane na novela. “Eu nem sabia que o Misael poderia reencontrar um amor de mais de 16 anos e que seria essa linda atriz, maravilhosa, que é a Viviane Araújo”, afirmou.

Confira a repercussão: