Luis Roberto inicia tratamento contra câncer e desabafa: 'A Copa agora é estar vivo'

O narrador Luis Roberto iniciou, nesta quinta-feira (16), o tratamento contra uma neoplasia identificada na região cervical. O diagnóstico ocorreu durante exames de rotina, o que resultou em seu afastamento da cobertura da Copa do Mundo de 2026 pela TV Globo para priorizar os cuidados de saúde em São Paulo.

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Em publicação em suas redes sociais durante a primeira etapa do processo hospitalar, o jornalista registrou: “Tratamento. Dia 01. Vencemos. Bora pro dia 02. Sigo agradecendo por essa avalanche de carinho”. Anteriormente, em vídeo direcionado ao público, o profissional já havia relatado a recepção de mensagens de apoio, definindo o momento como uma “avalanche de amor” e afirmando que o diagnóstico foi realizado no período adequado para a intervenção médica.

Sobre as perspectivas do tratamento, Luis Roberto declarou: “Está tudo sob controle. Eu estou muito bem cercado por uma equipe médica espetacular aqui em São Paulo, por um hospital nota dez. [...] Tem cura, tem tratamento. Eu vou à luta!”. O narrador destacou que, embora o problema de saúde tenha interrompido o cronograma profissional planejado para o mundial de futebol, o foco atual é a reabilitação. “Profissionalmente a gente tinha um projeto que ia culminar com a Copa do Mundo, mas a ‘Copa’ agora é estar vivo, é poder seguir a vida ao lado das pessoas que estão do meu lado, que não soltaram a minha mão”, pontuou.

O jornalista informou que manterá as atualizações sobre sua evolução clínica e reforçou sua confiança nos protocolos médicos. “Então é com fé em Deus, fé na ciência, que a gente vai vencer essa. Continuo contando com vocês!”, finalizou.