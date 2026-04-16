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Ex-marido de Isabel Veloso assume relação quatro meses após morte de influenciadora

"Seguir em frente não é traição", afirma Lucas Borbas ao revelar novo relacionamento após perda da mãe do seu filho

O Liberal
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Quatro meses após morte de Isabel Veloso, Lucas Borbas assume relação e desabafa sobre julgamentos (Reprodução)

Lucas Veloso Borbas, ex-marido da influenciadora Isabel Veloso, manifestou-se nesta quinta-feira (16) em suas redes sociais após receber críticas por assumir um novo relacionamento menos de quatro meses após o falecimento da ex-esposa. No desabafo, Borbas questionou os prazos sociais sobre o luto e afirmou: "Muita gente está me julgando porque se passaram três meses. Mas desde quando o amor de alguém se mede por um cronômetro? Desde quando existe um prazo universal para o luto?".

O viúvo relatou que o processo de aceitação da perda ocorreu durante o período de enfermidade da influenciadora. "Vivi a dor da perda antes mesmo do último adeus. Vivi o medo, a impotência, o sofrimento, as noites sem dormir e a dor de ver quem eu amava lutar todos os dias", escreveu. Borbas ressaltou sua presença durante o tratamento oncológico, afirmando que honrou a esposa nos hospitais e consultas: "Seguir em frente não é traição. Não é esquecimento. Não é falta de amor. É honrar também os últimos desejos de quem partiu".

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Sobre o novo relacionamento, cuja identidade da parceira é mantida em sigilo, Borbas publicou uma foto acompanhado do filho Arthur, de 1 ano, e declarou: "Sim... estou me permitindo. E tem sido bom viver isso. Conheci uma pessoa maravilhosa, que aceitou minha história, amou meu filho e tem se dedicado muito".

Isabel Veloso faleceu em 10 de janeiro de 2026, aos 19 anos, em Curitiba, devido a complicações de um Linfoma de Hodgkin. A influenciadora, que somava mais de 3 milhões de seguidores, compartilhou sua trajetória com a doença desde 2021, incluindo o diagnóstico de estágio terminal em 2024 e o casamento com Lucas Borbas em abril do mesmo ano. Durante a gestação de seu filho, ocorrida no segundo semestre de 2024, Isabel enfrentou o crescimento do tumor e a disseminação da doença para os pulmões.

Em seus últimos meses, Isabel rebateu questionamentos sobre a veracidade de seu estado de saúde, publicando laudos médicos para comprovar sua condição paliativa: "Pra ser paciente 'terminal' ou 'paliativa', tenho que ter aspecto de morte ou estar acamada sem poder me mexer. [...] O laudo que tanto pediram está aqui". Após o parto em dezembro de 2024 e um transplante de medula em outubro de 2025, a influenciadora não resistiu à progressão da enfermidade.

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