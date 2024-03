Morre Magno, autor do hit ‘Amor, Amor’, aos 69 anos

O cantor Magno, que ficou famoso pelo brega marcante “Amor, Amor”, morreu aos 69 anos neste sábado (30), em Fortaleza, no Ceará. As primeiras informações são de que o artista estava internado há alguns meses no Hospital Geral da cidade tratado as consequências de um AVC hemorrágico. As informações são do Blog do Eliomar.

Ouça o hit:

Morando em Fortaleza há mais de 15 anos, o artista já estava realizando poucos shows, mas nunca deixou de cantar. Magno tinha forte ligação com o Pará, onde marcou gerações nos anos 80. Em 2021, realizou uma turnê em Belém e conversou com Grupo Liberal sobre a emoção de voltar ao lugar que iniciou sua carreira. “Tudo começou aqui”, relembrou ele na entrevista ao jornal.

Trajetória

Sendo considerado um dos maiores artistas nos anos de 1981 e 1987, Magno chegou a se apresentar com nomes importantes da música brasileira, como a dupla Leandro e Leonardo; Waldick Soriano, Claúdia Barroso, Odair José e Evaldo Gouveia.

No Estado do Pará, o cantor ficou conhecido por ser o autor da canção “Amor, Amor”, gravada em 1986. Durante a entrevista, realizada em três anos atrás, ele revelou que o single teve a participação de músicas paraenses. Segundo ele, a ideia era fazer conhecido o ritmo paraense por todo o país.

“O swing paraense, o pessoal do Sul não fazia, então a gravadora levou os músicos daqui”, relembrou.

Em Belém, ele chegou a cantar com a banda Sayonara, marcando sua primeira apresentação no Pará. “Ele [Rômulo Maiorana] me convidou para ir ao Iate Clube e mandou me buscar no hotel em carro azul, um landau. Isso resultou na minha primeira apresentação no Pará, no Iate Clube com a Banda Sayonara”, contou.