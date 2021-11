Cantor Magno, do hit clássico 'Amor, Amor', faz turnê em Belém

Para comemorar a volta aos palcos após a liberação de eventos durante a pandemia, e em comemoração aos 40 anos de carreira, o cantor Magno está em turnê pela capital paraense desde o final de semana e segue com as apresentações nos próximos dias. Segundo ele, o sentimento de gratidão à capital paraense é tamanho, pois foi aqui que o artista iniciou a sua carreira. “Tudo começou aqui”, conta ele.

O nordestino revela que foi graças a Romulo Maiorana, fundador do grupo Liberal, que ele começou, de fato, a sua carreira na música, no final de 1984. “Eu lembro da primeira pergunta que ele me fez: ‘O que quer aqui em Belém do Pará?’. Isso foi muito interessante”, relembra Magno.

Entre as suas experiências no estado, o cantor também cantou com a banda Sayonara. Evento esse que o marcou sua primeira apresentação no Pará. “Ele [Rômulo Maiorana] me convidou para ir ao Iate Clube e mandou me buscar no hotel em carro azul, um landau. Isso resultou na minha primeira apresentação no Pará, no Iate Clube junto com a Banda Sayonara”, conta.

Conhecido por ser autor da canção ‘Amor, amor’, de 1986, Carlos Magno Xavier, ou apenas Magno, relembra que a gravação da música contou com a participação de músicos paraenses. A ideia era fazer conhecido o ritmo do estado para todo o Brasil. “O swing paraense, o pessoal do Sul não fazia, então a gravadora levou os músicos daqui”, disse.

A canção que o deixou conhecido foi composta em Belém, quando ele estava no hotel, há 35 anos. O potiguar mora atualmente em Fortaleza, capital do Ceará, onde apresenta um programa na TV local. Chamado ‘Clube do Brega’, a produção vai ao ar todas às sextas-feiras, e mantém a exibição das apresentações musicais do cantor.

Sendo considerado um dos maiores artistas dos anos de 1981 a 1987, Magno já se apresentou com nomes importantes da música brasileira, como a dupla Leandro e Leonardo, em 1988 no LP lançado pela Gravadora 3M, na canção ‘Assim não pode ser’, de autoria de Magno. Waldick Soriano, Claúdia Barroso, Odair José e Evaldo Gouveia são outros artistas que o convidaram para participar de gravações de DVD, nesse mesmo período.

Com duas décadas de carreira, o artista já revelou, em entrevista, as suas principais inspirações musicais. Altemar Dutra e Agnaldo Timóteo lideram a lista. O astro do rock and roll’, Elvis Presley também é uma inspiração para o nordestino que possui a versatilidade musical como uma de suas principais características.