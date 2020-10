Kevinho aparece sem as lentes de contato nos dentes e internet não perdoa

O funkeiro Kevinho brincou com seus seguidores na noite desta segunda-feira (26) ao publicar vários vídeos em um consultório odontológico.

O cantor aparece sem as suas lentes de contato dos dentes e acabou sendo zoado pelos próprios fãs, que responderam aos vídeos com vários memes.

O que rolou nos dentes do Kevinho ? pic.twitter.com/2AlVK5jwzS — fofocareal📌 (@fofocareall) October 27, 2020

"Não vai ficar assim tá galera? Isso aqui é só um preparo porque eu já usava lente antes", explicou o cantor que se divertiu com as brincadeiras dos fãs e compartilhou algumas. Kevinho ainda explicou que precisou tirar as lentes para fazer um novo procedimento.