Irmã de Isabel Veloso rebate acusações de Lucas Borbas sobre falta de apoio: ‘Conveniência’

A irmã da influenciadora Isabel Veloso, Priscila Kiekow, usou os stories no Instagram para rebater as acusações de Lucas Borbas, viúvo da jovem, sobre a falta de apoio da família. Segundo Lucas, os familiares de Isabel não prestam ajuda a ele e ao filho do casal, Arthur. A influenciadora morreu aos 19 anos, no dia 10 de janeiro, em decorrência de um câncer.

“Conveniência: é aquilo que se faz quando é mais vantajoso, oportuno ou útil para quem age. Não necessariamente quando é justo, necessário ou movido por cuidado”, escreveu Priscila. A irmã de Isabel segue afirmando que “conveniência não nasce do compromisso, nasce do momento que favorece” e, de acordo com ela, “quando alguém só se manifesta depois de ser exposto, isso não é gesto espontâneo, é gestão de imagem”. Em seguida, Priscila publicou cinco prints de conversas no WhatsApp, sendo três delas entre Lucas e Miriam, mãe de Isabel, e duas entre ele e a cunhada.

As postagens foram após Lucas responder a uma pergunta feita no Instagram. “Os familiares da Bel estão te ajudando a correr atrás de realizar os sonhos dela?”, questionou um internauta. Em resposta, o viúvo de Isabel declarou: “Não. Mas tá tudo bem… a minha família era ela! E o único vínculo com eles era ela também! Agora minha família é meu filho! Aprendam, só tem ajuda onde há interesse financeiro!”.

Nos três primeiros prints, com as conversas entre Lucas e Miriam em janeiro desse ano, a mãe de Isabel teria enviado diversas mensagens ao genro pedindo para ver o neto, Arthur. Além disso, supostamente, Lucas não teria informado a sogra sobre a cremação da jovem. “Lucas, não acredito que você não me avisou que a cremação era hoje. Eu quero um pouco das cinzas, pra fazer a minha homenagem pra Isabel, já que você e o Joelson não me avisaram de nada”, falou Miriam. Joelson é o pai de Isabel.

Em outras capturas de tela, Miriam pede pela certidão de óbito da jovem e segue perguntando sobre a possibilidade de ver Arthur. Conforme as imagens divulgadas, ela não teve resposta sobre os questionamentos. Lucas teria enviado duas mensagens, sendo uma delas pedindo para que Miriam avisasse quando poderia conversar.

Já nas conversas com Priscila, irmã de Isabel, ela teria enviado a Lucas print de uma publicação no Instagram sobre a desocupação do imóvel onde ele morava com a influenciadora. “Impressionante como um apartamento com prazo de desocupação em 1º de janeiro (segundo você e o Joelson) ainda rende conteúdo no dia 03/01/2026”, escreveu a jovem. O viúvo não respondeu, segundo a imagem. Em seguida, Priscila mandou uma mensagem pedindo para ver o sobrinho.

A irmã de Isabel encerrou as publicações com captura de tela de uma conversa datada em novembro de 2025, na qual Lucas questiona se Isabel ficaria irritada caso ele batesse em Joelson, pai dela. “Pri. A Isabel vai entender se eu chegar de estourar e, sei lá, dar uns tapas no Joelson, né? Não quero que ela fique brava”, falou o viúvo. Priscila teria respondido que a atitude não valeria a pena e escreveu: “Quem fala em união entre famílias precisa, antes, combinar isso com as próprias atitudes.” Até o momento, Lucas não se manifestou sobre o assunto.

