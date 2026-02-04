Capa Jornal Amazônia
Brasil

Brasil

Mulher é morta pelo namorado e motorista de app denuncia o crime

A universitária e auxiliar administrativa Luciana Cordeio do Nascimento, de 27 anos, foi vítima de feminicídio na noite dessa terça-feira (3) minutos após solicitar uma corrida por aplicativo. O autor do crime, identificado como Bruno Ribeiro da Silva, de 30 anos, foi localizado e está preso

Lívia Ximenes
fonte

Bruno Ribeiro foi autuado em flagrante pelo feminicídio de Luciana Cordeiro (Reprodução)

Uma mulher de 27 anos, identificada como Luciana Cordeio do Nascimento, foi morta pelo namorado, Bruno Ribeiro da Silva, de 30 anos, na noite dessa terça-feira (3). Um motorista de aplicativo, solicitado pela vítima antes de morrer, denunciou o crime ao chegar no local de embarque. O feminicídio ocorreu em Fortaleza, no Ceará.

Luciana morreu com golpes de tesoura e pauladas na cabeça na casa onde morava com Bruno, localizada na rua Senador Alencar, no bairro Jacareacanga. Quando chegou para buscar a vítima, o motorista notou que havia sangue escorrendo pela calçada e acionou uma viatura policial que passava pela área. A mulher solicitou a corrida minutos antes do crime.

O então casal vivia junto há cerca de oito meses. Segundo familiares, que souberam do crime horas depois, Luciana e Bruno tinham um relacionamento conturbado, com muitas brigas e ciúmes por parte dele. No momento do crime, eles estavam discutindo.

Luciana queria ir ao aniversário do cunhado, marido da irmã, em um restaurante. Bruno não aceitou a decisão da namorada e, então, uma briga iniciou. Apesar da negativa do homem, Luciana iria e solicitou uma corrida por aplicativo para ir à festa, mas, antes do motorista chegar, ela ligou à irmã dizendo que não iria mais e acionaria a polícia, devido à proibição do namorado.

Luciana era universitária e trabalhava como auxiliar administrativa na Secretaria da Saúde do Cerará (Sesa). O órgão lamentou a morte da funcionária em nota de pesar: “A Sesa reconhece a contribuição profissional de Luciana e se solidariza com seus familiares, amigos e colegas de trabalho neste momento de dor e luto. A Secretaria da Saúde do Ceará manifesta repúdio a toda e qualquer forma de violência contra a mulher e reafirma seu compromisso com a defesa da vida, do respeito e da dignidade humana.”

Bruno fugiu do local do crime de motocicleta após o assassinato. A Polícia Civil o encontrou em Morada Nova, no interior do estado. Conforme apurações do órgão de segurança, ele pretendia fugir para o Pará, embarcando em um caminhão.

O homem foi autuado em flagrante por feminicídio. De acordo com dados policiais, Bruno já possuía antecedentes criminais por ameça no contexto de violência doméstica, tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, associação criminosa, roubo e crime contra o idoso. O caso é investigado pela 4ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

