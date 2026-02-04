Em Brasília, Hana Ghassan participa de lançamento do Pacto Brasil de Enfrentamento ao Feminicídio

A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, participou nesta quarta-feira (4), no Palácio do Planalto, em Brasília, do lançamento do Pacto Brasil de Enfrentamento ao Feminicídio, iniciativa do governo federal que prevê ações integradas entre União, estados e municípios no combate à violência contra meninas e mulheres. O ministro das Cidades, Jader Filho, também esteve presente.

O pacto estabelece a atuação conjunta dos três poderes da República em medidas de prevenção, proteção às vítimas, responsabilização dos agressores e garantia de direitos. Durante o evento, Hana destacou ações adotadas no Pará voltadas ao enfrentamento da violência de gênero, com foco na ampliação da rede de atendimento e na investigação dos crimes.

O ministro das Cidades, Jader Filho, também esteve presente no lançamento do pacto nacional (Marco Santos/Agência Pará)

Segundo a vice-governadora, o Estado tem investido na estruturação de políticas públicas permanentes, baseadas na integração entre órgãos de segurança e de assistência. “O enfrentamento ao feminicídio exige ação contínua e resposta efetiva do poder público”, afirmou.

Durante o lançamento, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que o pacto representa uma mudança de postura do Estado brasileiro diante da violência de gênero. Para ele, o combate ao feminicídio deve ir além da punição e incluir ações de prevenção e conscientização.

“O feminicídio não pode ser tratado como algo normal. É preciso agir antes, educar, conscientizar e responsabilizar. A defesa da vida das mulheres é responsabilidade de todo o Estado e da sociedade”, disse Lula.

O presidente Lula afirmou que o pacto representa uma mudança de postura do Estado brasileiro diante da violência de gênero (Marco Santos/Agência Pará)

De acordo com dados apresentados durante o evento, todos os casos de feminicídio registrados no Pará em 2025 foram elucidados, com identificação dos autores e encaminhamento à Justiça.

O secretário de Segurança Pública do Estado, Ed-lin Anselmo de Lima, atribuiu o resultado ao trabalho integrado das forças de segurança e ao investimento em investigação técnica. “A elucidação dos casos demonstra a prioridade dada ao enfrentamento desse crime”, afirmou.

Rede de atendimento

Entre as ações citadas pelo governo estadual estão o funcionamento da Delegacia Especializada em Feminicídio (Defem), os programas Alerta Pará Mulher, SOS Maria da Penha, Pró-Mulher Pará, além da Delegacia Virtual e dos totens de atendimento à mulher. Também são realizadas capacitações de agentes de segurança e atendimento biopsicossocial às vítimas.

O Programa Pró-Mulher Pará atua atualmente em 25 localidades do estado, oferecendo atendimento especializado, orientação e encaminhamento a serviços públicos, inclusive em municípios do interior.

Pacto nacional

Durante o lançamento, o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, afirmou que o pacto reforça a responsabilidade compartilhada entre os Poderes no enfrentamento ao feminicídio. Já o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, destacou que a violência contra mulheres representa uma violação de direitos humanos e um obstáculo à consolidação da democracia.

O Pacto Brasil de Enfrentamento ao Feminicídio prevê a adoção de ações permanentes e coordenadas em todo o país para garantir a proteção, a dignidade e os direitos de meninas e mulheres.