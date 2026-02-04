'É preciso lutar para que não haja agressores' diz Lula em evento de combate ao feminicídio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que, "pela primeira vez, os homens estão assumindo responsabilidade pela luta em defesa da mulher". A declaração foi feita na cerimônia de lançamento do Pacto Nacional Brasil de Enfrentamento ao Feminicídio, realizada nesta quarta-feira, 4, no Palácio do Planalto, em Brasília, com a presença dos chefes dos Três Poderes.

Lula ainda disse que a defesa das mulheres é um tema de "porta de fábrica", dos sindicatos e dos trabalhadores, "não apenas para o Dia da Mulher". O presidente destacou que a Advocacia-Geral da União (AGU) entrou com uma ação, pela primeira vez, para punir pessoas que cometeram crimes violentos contra mulheres. O objetivo é obrigar o agressor a pagar a pensão do filho até os 21 anos.

"Não foi a primeira vez que teve um processo, mas foi a primeira vez que o governo assumiu a responsabilidade de reivindicar a punição econômica e, graças a Deus, recebeu a vitória", afirmou.

'É preciso lutar para que não haja agressores'

O presidente ainda afirmou que "não basta não ser agressor, é preciso lutar para que não haja agressores".

"Cada homem neste país tem uma missão. Começando com amigos, primos, tios, vizinhos, colegas de trabalho, companheiros privados e parceiros de futebol. Não podemos nos omitir. Enquanto poder público, vamos aprimorar os instrumentos de proteção, prevenção e acolhimento. Enquanto homens, vamos desconstruir, tijolo por tijolo, essa cultura machista que nos envergonha a todos", afirmou.