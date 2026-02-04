Programa federal cria 325 laboratórios de informática no Pará

O Pará recebeu 3.876 equipamentos de informática por meio do programa Computadores para a Inclusão, coordenado pelo Ministério das Comunicações (MCom). Desde a criação da iniciativa, em 2010, foram implantados 325 pontos de inclusão digital no Estado, principalmente em escolas públicas, ampliando o acesso à tecnologia e às oportunidades educacionais.

Além da entrega de equipamentos, o programa também investe em qualificação profissional. Por meio dos Centros de Recondicionamento de Computadores (CRCs), já foram realizadas 4.616 formações no Pará, com cursos de informática e manutenção de computadores e celulares, voltados sobretudo para jovens em busca de inserção no mercado de trabalho.

Em âmbito nacional, o Computadores para a Inclusão já alcançou a marca de 70 mil computadores doados, beneficiando escolas públicas, associações e projetos sociais em todo o país. Segundo o Ministério das Comunicações, mais de 700 mil pessoas tiveram suas vidas impactadas por meio do letramento digital e da capacitação profissional.

O programa tem como base o conceito de economia circular, reaproveitando equipamentos considerados obsoletos por órgãos públicos. Esses materiais são recondicionados nos CRCs e destinados a escolas, associações comunitárias, centros socioeducativos, unidades prisionais, além de comunidades indígenas, quilombolas e áreas rurais e remotas.

Mais do que a doação de equipamentos, a iniciativa viabiliza a criação de laboratórios de informática, ampliando o acesso ao conhecimento digital para crianças, jovens, adultos e idosos em todas as regiões do país. A recuperação das máquinas é realizada pelos próprios alunos dos cursos de capacitação, que, além de aprenderem uma profissão, ganham experiência prática.

A atuação do programa também gera impactos ambientais positivos. Até o momento, os CRCs já deram destinação adequada a mais de 11 mil toneladas de resíduos eletrônicos, o que corresponde a cerca de 1,2 milhão de equipamentos descartados de forma sustentável.