Corpo de arquiteta morta pelo ex-namorado é encontrado após 3 meses

A arquiteta Fernanda Silveira de Andrade, de 29 anos, foi encontrada morta após três meses desaparecida. A jovem foi vítima de feminicídio em outubro de 2025 pelo ex-namorado, Euhanan dos Santos Barbosa, de 25 anos. O corpo estava em área de mata de Marsillac, Zona Sul de São Paulo (SP).

Fernanda morava em Serra Negra, interior paulista. Ela foi localizada após Euhanan ser preso e confessar o crime. Policiais o abordaram enquanto caminhava na rua, depois de uma denúncia, e ele indicou onde o corpo estava.

Euhanan, conforme relato, matou Fernanda com dois tiros. Há cerca de três anos, em 2023, ele respondeu por tentativa de homicídio, quando esfaqueou a vítima oito vezes. Na época, Fernanda sobreviveu e o casal reatou o relacionamento.

Anteriormente, a arquiteta registrou boletins de ocorrência e solicitou medidas protetivas contra o ex-companheiro. De acordo com os documentos, Fernanda alegou que não conseguia colocar fim na relação devido a ameaças que sofria, inclusive contra a família dela.

Euhanan está preso e à disposição da Justiça. A polícia apreendeu, com ele, um revólver calibre .38 e munições. O caso foi registrado no 101º Distrito Policial, no Jardim das Imbuias, como feminicídio, violência doméstica, posse ilegal de arma de fogo e localização/apreensão de objeto.