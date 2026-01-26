Ex-esposa de João Lima conta que sofreu com ciúmes excessivos; cantor está preso por agressão
Raphaella Brilhante relatou, em entrevista exclusiva à TV Cabo Branco, detalhes da relação que viveu com o artista
A ex-esposa do cantor João Lima, Raphaella Brilhante, relatou detalhes da relação que viveu com o artista por cerca de três anos. Médica e influenciadora, a mulher foi vítima de violência doméstica e revelou, em entrevista exclusiva à TV Cabo Branco, que sofria com ciúmes excessivos. João foi preso preventivamente neste domingo (25), por meio de determinação judicial feita após a divulgação de vídeos que mostram Raphaella sendo agredida por ele.
As imagens foram veiculadas no último sábado (24). Ao denunciar as agressões à Polícia Civil, Raphaella recebeu uma medida protetiva. A defesa de João Lima diz que foi surpreendida “com a decretação de sua prisão preventiva, apesar do integral cumprimento das medidas protetivas anteriormente estabelecidas”.
A ex-esposa do cantor relatou que acreditava se tratar de ciúme normal, mas, na verdade, já estava sendo controlada por ele. “Eu não podia ir à academia sozinha, tinha que estar com a minha mãe. Se eu fosse só, eu tinha que avisar a hora que eu chegava, quando eu estava indo, quando eu estava lá, quando eu saía, se eu passasse mais que uma hora na academia, ele começava a dizer que eu estava fazendo alguma coisa de errado, começava a brigar comigo”, contou a médica. As primeiras agressões físicas ocorreram cinco dias depois do casamento, em novembro de 2025, ainda na lua de mel.
Os autos do processo apontam uma agressão contra Raphaella no dia 18 de janeiro, registrada por câmeras de segurança. Conforme a denúncia, João Lima “teria agredido a vítima com socos, apertos na mandíbula e amordaçamento para silenciar seus gritos” e, além disso, supostamente entregou uma faca a ela e ordenou que cometesse suicídio.
Após três dias, o artista teria ido à casa da sogra e feito outras ameaças. João Lima disse que “acabaria com a vida dela caso não reatasse o relacionamento”. O cantor também afirmou que, caso Raphaella se envolvesse com outra pessoa, ele “mataria ambos”. De acordo com a advogada da vítima, Dayane Carvalho, não houve agressão durante os dois anos de namoro e que a violência iniciou após a oficialização da união.
A advogada de Raphaella também destacou que câmeras de segurança da casa registraram algumas agressões. Um dos episódios ocorreu enquanto o casal estava separado, pois a médica pediu um tempo no relacionamento. Para ficar longe de João Lima, Raphaella voltou a morar com os pais, mas não contou acerca do que estava acontecendo.
A mãe da vítima, Kellyane Brilhante, destacou que João Lima não era uma pessoa agressiva na frente da família. “Sinceramente, é outra pessoa. É uma pessoa que mostrava uma coisa aqui pra gente, mas dentro de quatro paredes, o que ele fez com a filha, cuspindo, batendo, falando palavras de baixo calão, arrastando, enforcando, asfixiando a menina”, falou à TV Cabo Branco.
