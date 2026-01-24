Capa Jornal Amazônia
Cantor paraibano João Lima é investigado por violência doméstica contra a esposa

Estadão Conteúdo

A Polícia Civil investiga o cantor paraibano João Lima por acusação de violência doméstica contra a esposa, após um vídeo divulgado em redes sociais mostrar as agressões. A vítima prestou depoimento neste sábado, 24, e entrou com pedido de medida protetiva na Justiça. O caso será conduzido pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Cabedelo, na Paraíba.

A reportagem tentou contato com a assessoria de imprensa do cantor, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

A prefeitura de Mulungu, na Paraíba, cancelou o show do artista, que estava previsto para acontecer na festa de São Sebastião da cidade neste sábado.

"Na cadeira de prefeita de Mulungu não posso em momento algum compactuar de nenhuma forma com qualquer tipo de violação de direitos da mulher, pois a violência contra a mulher fere profundamente os valores que nossa gestão defende", afirmou a prefeita Daniela Rodrigues Ribeiro.

"Neste espírito, esperamos que os fatos noticiados sejam esclarecidos judicialmente dentro das leis do nosso País", acrescentou.

A deputada estadual e presidente do PT na Paraíba, Cida Ramos, pronunciou-se sobre o caso em sua conta no X (antigo Twitter). Segundo ela, as imagens que vieram a público "são estarrecedoras e revelam, de forma cruel, a violência que milhares de mulheres enfrentam diariamente em nosso País".

"Exijo punição imediata com todo o rigor da lei e estarei acompanhando cada passo desse caso. Esse episódio não é um fato isolado. Ele é expressão de uma cultura de patriarcal e misógina, que insiste em naturalizar a dominação e a agressão sobre o corpo e a vida das mulheres", disse.

Palavras-chave

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA/JOÃO LIMA/INVESTIGAÇAO
