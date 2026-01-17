Homem é preso em Marabá acusado de ameaçar companheira com arma branca

Um homem identificado como Francisco de Assis Fernandes Sampaio, 44 anos, foi preso na madrugada deste sábado (17) em Marabá, interior do Pará, suspeito de ameaçar sua companheira com uma arma branca. A prisão ocorreu em um quiosque localizado às margens da rodovia BR-230, no Núcleo Cidade Nova.

Conforme informações do portal Correio de Carajás, segundo o boletim de ocorrência, a vítima procurou a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) para pedir ajuda. Ela relatou que estava no quiosque onde trabalha, acompanhada do companheiro, quando ele passou a agir de forma agressiva.

A mulher informou, ainda, que o suspeito aparentava estar sob efeito de álcool e entorpecentes. Em meio à discussão, Francisco teria a ameaçado com uma arma branca. Após conseguir deixar o local, ela afirmou ter sido seguida pelo agressor até próximo à delegacia, momento em que ele fugiu ao perceber que ela havia entrado na unidade policial.

A partir das informações repassadas pela vítima, equipes da Polícia Civil iniciaram buscas pela região e localizaram o suspeito. Francisco foi conduzido à Deam para prestar depoimento e as medidas cabíveis foram adotadas.

Em nota, a A Polícia Civil informou que a prisão foi feita por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Marabá. O suspeito ameaçou a vítima, que era sua companheira, com uma arma branca."Equipes da unidade policial localizaram o homem e efetuaram a prisão em flagrante. Ele segue à disposição da Justiça", acrescenta a PC.