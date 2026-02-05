Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Prefeitura proíbe uso de máscaras no Carnaval; entenda o que diz a lei

Restrição é baseada em norma de 1998 e reacendeu discussões sobre liberdade individual e segurança pública

Hannah Franco
fonte

Prefeitura proíbe uso de máscaras no Carnaval; entenda o que diz a lei (Reprodução)

A Prefeitura de Araçoiaba, no Grande Recife, proibiu o uso de máscaras e outros itens que dificultem a identificação de foliões durante eventos e desfiles de Carnaval no município. A medida ganhou repercussão nas redes sociais após a gestão publicar um alerta oficial no Instagram, na última terça-feira (3).

Segundo a prefeitura, pessoas com o rosto coberto poderão ser abordadas pela Polícia Militar, Polícia Civil ou Guarda Municipal e orientadas a retirar o acessório. Além das máscaras, a recomendação inclui capuzes, capacetes, pintura facial e qualquer objeto que impeça a identificação.

VEJA MAIS

image Músico toca ‘Jetski’ em violino e encanta internautas: ‘Pode virar hit do carnaval?’
Henryque Araújo é professor e compartilha vídeos tocando funk em versão clássica

image Golpes no Carnaval: veja dicas de segurança para se proteger durante a folia
Com previsão de R$ 14,4 bilhões movimentados, foliões devem redobrar atenção contra fraudes

A administração municipal informou que fantasias estão liberadas, desde que não dificultem o reconhecimento do folião. Em caso de recusa, o acessório pode ser apreendido e a pessoa encaminhada para identificação. A prefeitura afirma que a medida busca garantir mais segurança, organização e tranquilidade durante a folia.

Lei é de 1998

A proibição tem como base a Lei Municipal nº 33/98, sancionada em 19 de fevereiro de 1998, após aprovação da Câmara de Vereadores. O texto trata especificamente da vedação ao uso de máscaras durante o período carnavalesco em Araçoiaba.

A legislação abre exceção para integrantes de blocos carnavalescos, permitindo o uso de máscaras apenas se todos os membros estiverem cadastrados e identificados junto à Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo do município.

A norma também determina que pessoas que não residem na cidade e estejam em Araçoiaba durante o Carnaval devem ser identificadas com os dados da carteira de identidade.

Divergências e questionamentos

Especialistas apontam que há diferenças entre o que está previsto na lei e o que foi divulgado pela prefeitura. O texto legal não menciona apreensão de máscaras nem cita explicitamente itens como capuzes, capacetes ou pintura facial.

Além disso, juristas discutem a constitucionalidade da medida, já que a restrição pode entrar em conflito com direitos individuais, como a liberdade de expressão e de manifestação cultural. Mesmo com os questionamentos, a prefeitura informou que a fiscalização será mantida durante o período carnavalesco.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

carnaval

recife

projeto de lei
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

PROPOSTA

Trump convida Brasil para integrar bloco internacional de minerais críticos

Bloco pretende reunir países estratégicos para reduzir a concentração da produção, do refino e da industrialização desses minerais, atualmente dominados pela China

04.02.26 19h16

FÉ CATÓLICA

Papa Leão XIV cria nova diocese no Brasil; saiba onde!

A Igreja Matriz Nossa Senhora da Palma, em Baturité, foi indicada como Catedral da nova diocese.

01.02.26 20h08

Quem é Jean-Luc Brunel, o elo entre o caso Epstein e o Brasil

01.02.26 15h07

SAÚDE

Vírus Nipah: Ministério da Saúde diz que risco é baixo e que doença não ameaça o Brasil

Os sintomas iniciais mais comuns incluem febre, dor de cabeça, dores musculares, vômitos e dor de garganta.

30.01.26 15h02

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Viúvo de Isabel Veloso afirma que não recebe apoio da família da influencer

A jovem de 19 anos morreu em decorrência de um câncer

05.02.26 0h06

brasil

Caso Araceli: acusado absolvido é encontrado decapitado e carbonizado

O crime se tornou um dos mais emblemáticos do Brasil e deu origem ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, instituído em 18 de maio

04.02.26 22h19

FEMINICÍDIO

Mulher é morta pelo namorado e motorista de app denuncia o crime

A universitária e auxiliar administrativa Luciana Cordeio do Nascimento, de 27 anos, foi vítima de feminicídio na noite dessa terça-feira (3) minutos após solicitar uma corrida por aplicativo. O autor do crime, identificado como Bruno Ribeiro da Silva, de 30 anos, foi localizado e está preso

04.02.26 21h00

MAUS-TRATOS

Polícia conclui caso do cachorro Orelha e pede internação de um adolescente

Investigação foi concluída e aponta apenas um dos quatro adolescentes como responsável pela agressão que levou à morte do cão em Florianópolis, Santa Catarina

04.02.26 8h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda