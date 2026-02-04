Capa Jornal Amazônia
Golpes no Carnaval: veja dicas de segurança para se proteger durante a folia

Com previsão de R$ 14,4 bilhões movimentados, foliões devem redobrar atenção contra fraudes

Hannah Franco
fonte

Carnaval 2026: dicas para evitar fraudes e prejuízos financeiros (Foto: Arquivo | O Liberal)

Com ruas cheias, festas espalhadas por todo o país e maior circulação de dinheiro, o Carnaval também se torna um período de atenção para golpes e fraudes. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) projeta que a folia deste ano deve movimentar cerca de R$ 14,4 bilhões em receitas no setor turístico, cenário que favorece a economia, mas também atrai a ação de criminosos.

Segundo especialistas, a celebração pode deixar muitas pessoas mais desatentas, facilitando a atuação de golpistas. A principal ferramenta de prevenção, neste contexto, é a conscientização. Conhecer os tipos de golpes mais comuns e adotar medidas simples de segurança ajuda a evitar prejuízos financeiros durante a folia.

Golpes mais comuns no Carnaval

Durante o período carnavalesco, aumentam os registros de fraudes presenciais e digitais. Entre os golpes mais comuns estão a troca de cartão, quando o criminoso devolve um cartão semelhante ao da vítima após uma compra, e o golpe da maquininha, em que valores são cobrados de forma indevida ou adulterados.

Também há riscos em casos de roubo ou furto de celulares, já que criminosos tentam acessar aplicativos bancários e realizar transferências ou compras rapidamente. Por isso, manter o aparelho protegido e agir rápido em situações de perda é fundamental.

Dicas para aproveitar a folia com mais segurança

Algumas instituições financeiras, como o Itaú Unibanco, reforçam orientações que podem ser adotadas por clientes de qualquer banco. Entre as principais recomendações estão:

  • Ajustar limites de transações para Pix, saques e compras antes de sair de casa;
  • Ativar notificações em tempo real para acompanhar movimentações financeiras;
  • Proteger o celular com senha forte, biometria ou reconhecimento facial e evitar salvar dados sensíveis no aparelho;
  • Preferir pagamentos por carteiras digitais, reduzindo o uso do cartão físico;
  • Conferir sempre o valor na maquininha antes de confirmar a compra e exigir comprovante.

Ativar ferramentas de segurança disponíveis nos aplicativos bancários é uma forma eficaz de reduzir riscos, especialmente em ambientes com grande circulação de pessoas.

O que fazer em caso de roubo ou furto

Se ocorrer roubo ou furto, a orientação é entrar em contato imediatamente com o banco para bloquear cartões e acessos, além de registrar um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima. Muitas instituições oferecem atendimento 24 horas para esse tipo de situação e contam com mecanismos que identificam transações atípicas.

A recomendação é não deixar para depois. Quanto mais rápida for a comunicação, menores são as chances de prejuízo financeiro.

Palavras-chave

carnaval

golpes digitais

fraudes
