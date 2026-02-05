Condenado por homicídio, ex-goleiro Bruno vai ao Maracanã para assistir a jogo do Flamengo

Condenado a 22 anos de prisão pelo homicídio de Eliza Samudio, o ex-goleiro Bruno Fernandes esteve no Maracanã, na noite da última quarta-feira (4), para acompanhar a partida entre Flamengo e Internacional, válida pelo Campeonato Brasileiro. O confronto terminou empatado em 1 a 1 e teve vaias de parte da torcida rubro-negra.

Antes de entrar no estádio, Bruno circulou pelas ruas do entorno do Maracanã e publicou vídeos nas redes sociais. Em uma das gravações, aparece com uma cerveja na mão e comenta sobre a expectativa para o jogo. “Hoje é dia de jogão. Flamengo e Internacional. Três pontos, pai. Tenho certeza que vai dar certo”, afirmou.

VEJA MAIS

Já em frente ao estádio, o ex-atleta falou sobre a emoção de retornar ao local onde viveu momentos marcantes da carreira. “Estamos na frente do Maracanã. Recordar é viver, viver uma história completamente diferente. A emoção é muito grande”, disse. Em outra publicação, escreveu: “Que saudades eu tava desse lugar”.

Bruno defendeu o Flamengo entre 2006 e 2010, período em que conquistou títulos importantes e chegou a ser capitão da equipe. O Maracanã foi um dos principais palcos da sua trajetória como jogador profissional.

Condenação e situação atual

O ex-goleiro foi condenado a 22 anos e um mês de prisão pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado de Eliza Samudio, com quem teve um filho, Bruninho Samudio, atualmente goleiro das categorias de base do Botafogo.

Preso em 2013, Bruno passou ao regime semiaberto em 2019 e está em liberdade condicional desde janeiro de 2023. Desde então, tenta retomar a carreira no futebol. Aos 41 anos, seu último clube foi o Capixaba Sport Clube, do Espírito Santo, de onde foi desligado há cerca de uma semana.