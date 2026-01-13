Goleiro Bruno promove 'jogo do tigrinho' e ostenta: 'Pagando demais'

O goleiro Bruno Fernandes de Souza voltou a chamar a atenção nas redes sociais ao afirmar que estaria lucrando alto com a divulgação do chamado “jogo do tigrinho”, plataforma popular entre sites de apostas online. Em um vídeo publicado nesta segunda-feira (12), o atleta aparece entusiasmado com os supostos ganhos e decide comemorar.

Bruno gravou imagens dizendo que o novo link promocional estaria “pagando demais” e anunciou que bancaria pizzas para amigos e conhecidos.

“Link novo tá pagando demais. É isso que eu quero ver, todo mundo ganhando seu dinheirinho. Mais tarde a pizza é por minha conta”, afirmou antes de realizar o pedido em uma pizzaria.

Em 2013, Bruno foi condenado a 22 anos e um mês por homicídio triplamente qualificado, cárcere privado e sequestro, além de ocultação de cadáver de Eliza Samudio. Desde janeiro de 2023 Bruno está em liberdade condicional.

Publicações geram críticas após caso Eliza Samudio voltar ao debate

A repercussão ganhou ainda mais força após a circulação, no início deste mês, de informações sobre a aparição do passaporte de Eliza Samudio em Portugal, fato que reacendeu discussões e teorias nas redes sociais.

No mesmo período, Bruno publicou fotos recentes aproveitando uma piscina em casa, acompanhadas da legenda “De olho”, considerada provocativa por internautas. As imagens também foram usadas para divulgar novamente o “jogo do tigrinho”, aproveitando o aumento significativo de visitas ao perfil.

Até o momento, Bruno não se manifestou oficialmente sobre as acusações de deboche ou ironia em relação ao caso, assim como nenhum familiar de Eliza Samudio comentou publicamente as publicações ou as interpretações feitas nas redes sociais.

