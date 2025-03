Vídeo: goleiro Bruno afirma ser 'inocente' no caso Eliza Samúdio

Bruno Fernandes, ex-goleiro de 39 anos, campeão brasileiro pelo Flamengo em 2009 e preso por homicídio um ano depois, voltou a ganhar destaque nas redes sociais. Em um vídeo gravado em Castelo, no Espírito Santo, ele reafirma sua inocência no caso do assassinato da modelo Eliza Samúdio, ocorrido em 2010.

A gravação mostra Bruno à porta de uma loja de conveniência, conversando com uma pessoa que declara sempre ter acreditado em sua versão dos fatos. O ex-jogador teria viajado a Castelo para participar de uma partida de futebol amador — não a primeira vez que ele aparece no estado em eventos desse tipo.

“Cara, nada até hoje foi provado, né? Então, eu acredito ainda que sou inocente, mesmo sendo a decisão da Justiça contrária. Mas vida que segue”, responde Bruno antes de se despedir e entrar na loja.

Veja o vídeo: