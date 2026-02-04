Flamengo empata com Internacional e soma primeiro ponto no Brasileiro Time rubro-negro segue sem vencer na temporada e é vaiado pela torcida no Maracanã O Liberal 04.02.26 21h32 Após um "brilhante 2025", o Flamengo segue em decepção e acumula quatro jogos sem vitória na atual temporada. Nesta segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o time rubro-negro empatou em 1 a 1 com o Internacional, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). O resultado fez com que a equipe somasse seu primeiro ponto no nacional, mas a atuação novamente rendeu fortes vaias da torcida, que esperava mais de um elenco vitorioso na temporada passada. O Internacional também somou seu primeiro ponto no campeonato, após ter largado com derrota para o Athletico-PR no Beira-Rio. Primeiro tempo com domínio gaúcho A partida teve um início morno, sem que as duas equipes apresentassem grande pressão nos minutos iniciais. O Flamengo tentou impor seu estilo de troca de passes, mas encontrou dificuldades para superar a linha de cinco defensores do Internacional. O time gaúcho, por sua vez, focava em dobrar a marcação sobre Arrascaeta e explorar os contra-ataques. A primeira grande oportunidade foi criada por Carbonero, que finalizou rente à trave do goleiro Rossi aos 16 minutos. A estreia de Paquetá como titular foi discreta, com o jogador atuando de forma isolada no lado direito. Apesar de pouco participativo, ele obrigou o goleiro Rochet a fazer uma defesa em um chute de dentro da área. A melhor chance rubro-negra no período foi de Arrascaeta, que teve seu chute bloqueado por Victor Gabriel. Nos acréscimos da primeira etapa, o Internacional abriu o placar. Aos 46 minutos, Borré recebeu de Carboneto, driblou Léo Ortiz e bateu cruzado para marcar. O gol foi acompanhado por mais vaias da torcida flamenguista no Maracanã. Reação flamenguista no segundo tempo Na volta do intervalo, o Flamengo ainda parecia "desligado" e quase sofreu um segundo gol, com Carbonero parando em uma grande defesa de Rossi logo no primeiro minuto. Esse lance serviu para a equipe rubro-negra despertar e voltar para o jogo. Mantendo sua característica de troca de passes, o Flamengo começou a criar mais chances e a desgastar a defesa adversária. Aos 23 minutos, Bernabéi cometeu pênalti em Varela dentro da área. Na cobrança, Arrascaeta deslocou Rochet e empatou a partida. Após o gol, o Flamengo intensificou a pressão, com destaque para um chute de Carrascal defendido por Rochet com o pé. No entanto, as tentativas subsequentes de cruzamentos e infiltrações foram frustradas. O Internacional conseguiu suportar a pressão e até assustou em lances de bola parada. Nos acréscimos, as equipes se alternaram em contra-ataques, mas a falta de efetividade persistiu e o placar de 1 a 1 foi mantido, para mais vaias no Maracanã. Próximos compromissos das equipes O Flamengo agora direciona suas atenções para o Campeonato Carioca. O time enfrentará o Sampaio Corrêa no sábado, às 21h, novamente no Maracanã. A vitória é crucial para a equipe evitar o Quadrangular do Rebaixamento do estadual. O Internacional, por sua vez, jogará no domingo, às 18h, contra o São Luiz. A partida será no Beira-Rio, em jogo único válido pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho. Confira a ficha técnica do confronto: FLAMENGO 1 X 1 INTERNACIONAL FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, De la Cruz (Evertton Araújo) e Arrascaeta; Lucas Paquetá (Carrascal), Bruno Henrique (Pedro) e Everton (Samuel Lino). Técnico: Filipe Luís. INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes, Mercado (Félix Torres), Victor Gabriel e Bernabéi; Ronaldo (Bruno Henrique), Paulinho e Alan Patrick; Vitinho (Aguirre), Borré (Alerrandro) e Carbonero (Thiago Maia). Técnico: Paulo Pezzolano. GOLS: Borré, aos 46 minutos do primeiro tempo; Arrasaeta, aos 23 do segundo. CARTÕES AMARELOS: Lucas Paquetá, De la Cruz, Varela, Samuel Lino, Ronaldo e Vitinho. ÁRBITRO: Rodrigo José de Pereira Lima (MG). RENDA: R$ 3.857.425,00. PÚBLICO: 56.421 torcedores. LOCAL: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). 