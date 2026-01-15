Filho de ex-goleiro Bruno e Eliza Samúdio cobra pensão e diz querer ouvir pai

O filho do ex-goleiro Bruno Fernandes com Eliza Samúdio, conhecido como Bruninho, de 15 anos, veio a público nesta quinta-feira (15) para cobrar o pagamento da pensão alimentícia do pai e esclarecer sua versão sobre a tentativa de encontro entre os dois. Em entrevista à TV Record, o adolescente afirmou que gostaria de “ouvir o lado” do pai, mas que a iniciativa partiu dele e de sua família.

Bruninho falou após Bruno divulgar um comunicado informando que teria cancelado um encontro com o filho por conta de exigências feitas pela avó materna, que é tutora legal do jovem. Segundo o ex-goleiro, o encontro só ocorreria se ele estivesse sozinho e sem a presença de terceiros, além da suposta instalação de câmeras no local.

Na entrevista, Bruninho afirmou que a versão apresentada pelo pai não corresponde aos fatos. Segundo ele, Bruno tentou contato diversas vezes ao longo dos últimos anos e, quando a família decidiu aceitar o encontro, o ex-goleiro não compareceu.

“Acredito que ele vem há anos me procurando pra pedir uma oportunidade de falar o que realmente aconteceu. Eu decidi, junto com a minha família, fazer uma reunião e escutar o lado dele. A gente marcou uma reunião, ele procurou a gente aqui no hotel. Ele não compareceu, não deu satisfação no dia e depois quis falar que a gente caçou ele, sendo que não tem nada a ver”, afirmou o adolescente.

Bruninho também disse que, após a ausência, Bruno teria divulgado que estava sendo procurado pela família, o que ele nega. “Ele já me procura há mais de três anos, mandando um monte de mensagens pelo Instagram. Quando eu decidi escutar ele, ele não veio. Deu pra trás, sem dar notícia e ainda vaza um áduio falando que é a gente estava procurando”, declarou.

Além da questão do encontro, Bruninho afirmou que decidiu tornar o assunto público para cobrar o pagamento da pensão alimentícia atrasada. Segundo ele, há valores pendentes referentes aos últimos quatro anos.

“Eu achei isso uma sacanagem. [...] Agora eu quero os meus direitos. São quatro anos de pensão alimentícia que ele está me devendo”, disse. O jovem reforçou que a tentativa de ouvir o pai foi uma forma de encerrar o assunto. “Queria escutar ele só pra matar logo isso, pra não ficar falando: 'Ah, mas não escuta meu lado, nunca me escuta'. Eu tentei dar essa oportunidade pra ele e essa oportunidade ele não abraçou, não quis”, completou.

Mais cedo, Bruno havia informado que cancelou o encontro por não concordar com as condições impostas. No comunicado, afirmou ainda que o objetivo seria induzi-lo a falar sobre Eliza Samúdio para um suposto documentário. Ao final, deixou um recado ao filho: "Quero dizer ao meu filho, Bruninho, que tenho muita vontade de poder abraçá-lo e conversarmos. Sigo à disposição dele para que esse encontro aconteça".

Condenação e histórico do caso

Bruno Fernandes foi condenado a 22 anos e três meses de prisão pelos crimes de ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado de Eliza Samúdio, morta em 2010. O corpo da jovem nunca foi encontrado. À época do crime, Bruninho tinha apenas alguns meses de vida.

O ex-goleiro passou ao regime semiaberto em 2018 e, desde 2023, cumpre pena em liberdade condicional.