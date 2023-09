Filho de ex-goleiro Bruno e Eliza Samúdio defende pênaltis e vira destaque no Athletico-PR

Aos 13 anos, o jovem goleiro Bruninho, filho de Bruno Souza com a ex-modelo Eliza Samúdio, ganhou destaque na equipe sub-13 do Athletico-PR ao conquistar a classificação para a semifinal do torneio Sul-Brasileiro BG Prime. Nesta quinta-feira (14), no confronto contra o Juventude, a partida terminou em empate por 2 a 2 no tempo normal. No entanto, foi na disputa de pênaltis que Bruninho brilhou ao defender duas batidas, garantindo a vitória do time por 4 a 3.

Com uma estatura imponente de 1,82 metros, Bruninho foi integrado às divisões de base do Athletico-PR em abril deste ano. Atualmente, o jovem mora com a avó, mãe de Eliza Samúdio, em Curitiba. Sua mãe teve a vida interrompida em 2010, em um crime que chocou o Brasil.

Crime e prisão

Bruno Souza, pai de Bruninho, foi condenado a 22 anos e três meses de prisão por ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado de Eliza Samúdio. O caso aconteceu em 2010, quando o filho do casal tinha apenas alguns meses de vida. O corpo de Eliza nunca foi encontrado.

Após anos de reclusão, Bruno passou para o regime semiaberto em 2018 e, desde janeiro deste ano, está em liberdade condicional. A tentativa de Bruno de retomar sua carreira no futebol após sua libertação foi marcada por desafios, e ele não conseguiu se firmar em nenhum clube.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)