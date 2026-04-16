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Gi Roque se manifesta sobre prisão de MC Ryan; casal tem histórico marcado por violência doméstica

O posicionamento ocorre meses após o casal retomar o relacionamento, marcado por um episódio de agressão física confessado pelo funkeiro em 2024

O Liberal
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A influenciadora Giovanna Roque manifestou apoio ao cantor MC Ryan SP após sua prisão preventiva na Operação Narco Fluxo, ela já foi agredida pelo marido (Reprodução)

A influenciadora Giovanna Roque publicou uma declaração após a prisão de MC Ryan SP, ocorrida durante a Operação Narco Fluxo da Polícia Federal nesta quarta-feira, 15 de abril de 2026. Em sua manifestação, a influenciadora escreveu que “nem sempre a vida é justa”, afirmou acreditar que “a verdade sempre encontra seu caminho” e declarou apoio ao cantor.

"Nem sempre a vida é justa, e às vezes somos colocados à prova de maneiras que não entendemos. Mas eu acredito, de todo o meu coração, que a verdade sempre encontra seu caminho. Estamos juntos nisso, em cada passo, em cada dificuldade. E é esse “juntos” que me dá certeza de que vamos superar tudo isso. Porque o que é verdadeiro permanece, e o que é justo prevalece", escreveu na publicação.

O histórico do casal inclui um registro de violência doméstica ocorrido em 21 de abril de 2024, cujas imagens foram divulgadas em setembro do mesmo ano. O conteúdo apresentou o cantor desferindo golpes contra Gi Roque enquanto ela estava ao chão. Na ocasião, o funkeiro admitiu o fato e declarou: “Isso vai acabar com a minha carreira, mas sou filho de Deus e sei que errei, e naquele vídeo mostra um cara que eu não sou”.

O relacionamento foi interrompido em maio de 2025, momento em que a influenciadora afirmou: “Gostaria de informar que eu e o Ryan não temos absolutamente mais nada! Não existe mudança pra lixo! E nunca haverá”. Entretanto, em outubro de 2025, o casal retomou o vínculo após um pedido de reconciliação feito pelo artista em Paris, na França.

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A prisão de MC Ryan SP é um desdobramento da investigação da Polícia Federal sobre uma organização suspeita de movimentar R$ 1,6 bilhão em esquemas de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A operação cumpriu 45 mandados de busca e apreensão e 39 mandados de prisão preventiva em diversos estados, tendo como alvos também o cantor Poze do Rodo e o administrador da página Choquei, Raphael Sousa Oliveira. Os investigados são suspeitos de utilizar sistemas de criptoativos e transporte de moeda em espécie para ocultar a origem de valores financeiros.

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