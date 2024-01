MC Ryan SP rebateu a acusação de trocar filha por Neymar no Ano Novo

Após ser acusado de ter abandonar a filha para passar o Réveillon ao lado de Neymar, MC Ryan SP se manifestou no Instagram sobre o caso. O funkeiro contou que só foi encontrar os amigos quando a filha Zoe já estava dormindo. A ex do cantor Giovanna Roque o alfinetou na noite de Ano-Novo.

“Passei o Réveillon com minha filha, sim! Saí de casa era uma e pouco da manhã e ela já estava dormindo”, declarou Ryan, após a crítica de Giovanna viralizar. Ela mandou uma indireta ao rapaz. “Essa é minha família. Eu e minha pequena. Seremos para sempre nós duas. Feliz Ano Novo”, contou.

No Story de resposta, Ryan aproveitou para se defender das críticas. “Pode julgar e falar de mim o que for, sou funkeiro mesmo, sou doido mesmo, mas meu compromisso com minha filha jamais vai faltar. Desde o carinho até meu compromisso como pai também. Não fiquem na onda dessas fofocas de merda aí não, mano”, declarou.

MC Ryan SP aproveitou para reforçar que será presente na vida da filha. “Pode falar que sou louco, que eu tenho falta de compromisso com qualquer coisa, mas com a minha filha não. O papo é reto. Com a minha filha nunca vai faltar e nunca faltou compromisso, certo rapaziada?”, completou.