MC Ryan SP aparece agredindo mãe de sua filha em foto vazada: 'vai acabar com a minha carreira'

O cantor de funk Mc Ryan SP foi flagrado agredindo a influenciadora Giovanna Roque, a mãe de sua filha, em foto divulgada pelo portal Leo Dias nesta sexta-feira (27).

Na imagem capturada por uma câmera de segurança, o cantor parece estar dando um chute em Giovanna, que surge no registo no chão, em posição de defesa. Segundo o portal, o registro é da tarde de 21 de abril deste ano.

Veja:

Vaza imagem do funkeiro MC Ryan agredindo mãe de sua filha, Giovanna Roque (Foto: Reprodução/Portal Leo Dias)

Ao veículo, Ryan confirmou que havia agredido a influenciadora e alegou que pediu para que o caso não fosse exposto, para não “acabar com sua carreira”. “Isso vai acabar com a minha carreira, mas sou filho de Deus e sei que errei e naquele vídeo mostra um cara que eu não sou”, declarou ele.

Até o momento, Giovanna Roque não se pronunciou sobre a agressão. Em julho de 2023, quando ainda estava grávida, ela terminou a relação com Ryan. Em julho deste ano, o funkeiro e a modelo chegaram a reatar, mas a nova chance durou pouco.

No dia 12 de setembro, Giovanna anunciou mais um término com o cantor: "Viemos por meio deste comunicado informar a todos vocês que eu e Ryan não somos mais um casal. Sei que isso é um assunto particular, mas já estou poupando futuras notícias, suposições e piadas… Somos pais da Zoe e essa é a única razão de vínculo que possa existir. Peço, assim, que não me relacionem a nada do mesmo. Obrigada", escreveu ela em suas redes sociais.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)