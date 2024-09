Ex-namorada de MC Ryan SP se pronuncia sobre agressão que sofreu e defende cantor

A influenciadora Giovanna Roque, de 25 anos, usou as suas redes sociais para se pronunciar sobre a agressão que sofreu do pai de sua filha, MC Ryan SP. O caso veio à tona após um registro da violência, capturado por uma câmera de segurança, ser divulgado pelo portal Leo Dias na tarde desta sexta-feira (27).

No vídeo, publicado no Instagram, a modelo começou dizendo que não queria expor o que estava acontecendo, mas decidiu se pronunciar por causa da repercussão da foto da agressão nas redes sociais, em seguida saiu em defesa do ex-parceiro.

“Gente, eu queria deixar bem claro para vocês que o Ryan não é essa pessoa ruim que vocês estão pensando que ele é, tá? Ocorreu, sim, uma discussão no último término que a gente teve. O Ryan tinha aprontado e, nesse dia, eu perdi muito a cabeça”, disse ela.

Logo depois, Giovanna deu mais detalhes do episódio. "Fiquei muito nervosa, quebrei o telefone dele e fui para cima dele. Ele também ficou muito nervoso e veio para cima de mim, porque também perdeu a cabeça”, contou. “A gente deu abertura para o inimigo e isso nunca tinha acontecido antes. Infelizmente, alguma pessoa maldosa ou infeliz que vive tentando nos prejudicar fez isso. Isso vem acontecendo há muito tempo, desde que conheci o Ryan. Minha vida virou um caos, porque sempre tem gente inventando coisas, espalhando fake news", acrescentou.

A jovem ainda afirmou que não é vítima da situação e na visão de Giovanna, o que deveria estar em discussão é que a privacidade do casal foi invadida. “Eu não tenho paz. Não sei no que vocês acreditam, mas eu tenho um propósito e acredito no propósito da família. Essa única situação foi algo que uma pessoa muito suja fez de postar para tentar envergonhar e prejudicar a vida dele. É vergonhoso me ver numa situação de coitada. Não sou coitada”, declarou.

Confira o vídeo:

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)